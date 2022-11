On sait enfin combien de temps durera Avatar 2 et il sera (très) long

Il faudra faire le plein de popcorn et faire un tour au petit coin pour profiter pleinement de la diffusion d'Avatar: La Voie de l'eau, dont la sortie en salle est prévue pour le mois de décembre.

C'est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Avatar 2 sera enfin disponible le 14 décembre prochain, 13 ans après la sortie du premier volet. Avatar: La Voie de l'eau vous plongera dans le monde de Pandora pendant trois heures et dix minutes, rapporte The Hollywood Reporter.

Avatar 2 espère ainsi rejoindre le club très select des films hollywoodiens les plus longs et aux budgets pharaoniques comme Avengers: Endgame, avec trois heures et deux minutes, et Titanic, réalisé par James Cameron également, avec une durée de trois heures et 14 minutes.

Sur les réseaux sociaux, toujours plus de vidéos montrant les coulisses du premier film sont partagées par les fans, qui trépignent de découvrir la suite de l'histoire des héros de Pandora.

Pour rappel, Avatar: La Voie de l'eau sortira en salle le 14 décembre prochain. Un joli cadeau de Noël! (sia)