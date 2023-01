Vidéo: watson

Ces policiers embourbés face à un magicien sont la risée d'Internet

Lors de l’évacuation de militants écologistes sur un site minier en Allemagne, les forces de l’ordre alourdies par leur équipement se sont retrouvées piégées par le terrain boueux. Des images virales qui font beaucoup rire les internautes.

Ce week-end, plusieurs milliers de manifestants écologistes (dont la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg) se sont opposés à l’extension d'une immense mine de charbon à ciel ouvert à Lützerath, en Allemagne. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les militants ont eu lieu, faisant des blessés de chaque côté.

Mais s’il y a bien une scène qui a retenu l'attention, c'est celle de policiers qui se sont retrouvés sur un terrain boueux. Alourdis par leur équipement, ils se sont littéralement embourbés, certains perdant l'équilibre et trébuchant dans des poses qui évoqueraient presque la peinture classique.

Une scène cocasse, surtout lorsqu'en face d'eux se trouve un militant en tenue médiévale qui s'amuse à les narguer et qui va jusqu'à planter un panneau où est dessinée une fleure à côté d'eux et pousser l'un des policiers dans la boue. La vidéo à fait le tour du monde et le manifestant déguisé est devenu un mème désormais affublé d'un surnom digne d'une partie de Donjons & Dragons: «The Mud Wizard» (le magicien boueux).

Vidéo: watson

