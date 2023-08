Vidéo: watson

Réveil brutal au Canada

Un iceberg géant apparaît au large de Terre-Neuve. Cette région surnommée «la vallée des icebergs» ne s'attendait pas à avoir sur ces côtes un tel monstre.

Au large de la côte pittoresque de Terre-Neuve, au Canada, une présence à la fois majestueuse et inquiétante s'est frayé un chemin dans la baie. Les spectateurs curieux se sont rassemblés pour apercevoir un iceberg gargantuesque de 50 mètres de haut, à couper le souffle.

Chaque année, de gigantesques blocs de glace se détachent des glaciers du Groenland et longent, durant 29 000 kilomètres, la côte du Labrador puis de Terre-Neuve que l'on surnomme «La vallée des icebergs», jusqu’à échouer dans les baies de l’Île. L'arrivée de cet énorme bloc de glace a attiré une foule de gens venus immortaliser ce spectacle impressionnant.

Les icebergs sont de plus en plus nombreux

Terre-Neuve est connue, depuis longtemps, pour sa chasse aux icebergs, attirant chaque année des centaines de touristes souhaitant voir de près ces monstres de glace. Cet iceberg géant dans le Nord-Est canadien rappelle que les observations d'icebergs n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années et que cette attraction risque de drastiquement changer en raison de l'impact du changement climatique. Le réchauffement climatique a accéléré la fonte des glaciers au Groenland, et les icebergs de Terre-Neuve sont principalement des morceaux de glaciers qui ont dérivé vers l'est.

Une étude américaine de 2019, publiée par la National Academy of Sciences, a révélé que les glaciers du Groenland fondent à un rythme quatre fois plus rapide que prévu. La saison des icebergs était connue pour avoir des blocs de glace de tailles modestes, on signale désormais une augmentation des observations d'icebergs le long de «la vallée des icebergs». Si cette augmentation peut donner des envies d'aventures à ceux qui aiment chasser les icebergs, il est essentiel de reconnaître que le réchauffement climatique fait son effet et que la fonte des glaces en est l'un des symptômes les plus flagrants.

