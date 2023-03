keystone/shutterstock

Que pense ChatGPT de l'affaire Dittli?

Rien. Parce que cette machine n'a pas d'opinion, elle raisonne. Et désormais de manière au moins aussi «performante que l'être humain». Nous, performants?

Depuis bientôt deux semaines, une demi-douzaine d'experts se sont penchés sur le labyrinthe fiscal de la grande argentière du canton de Vaud. Devait-elle déposer ses papiers ici ou là? En quelle année? En quel honneur? Sur le plateau de la RTS, dans la presse, pour le propre compte de Valérie Dittli et en ce moment sous l'impulsion du Conseil d'Etat, les spécialistes se succèdent pour éplucher les grimoires fiscaux et fouiller les dédales légaux pour statuer.

Soit. Mais ChatGPT aurait très bien pu le faire. Sans pause clope, sans la moindre odeur de poisson pané dans la cafétéria, en moins de temps qu'il n'en faut pour dormir la nuit et pour pas un rond. L'intelligence artificielle la plus médiatisée du moment vient d'être mise à jour et, tenez-vous bien: elle serait aussi «performante que l'être humain», dans certains domaines, selon ses concepteurs.

«Plus créatif et collaboratif que jamais»

Notez, d'ailleurs, comment la société OpenAI nous ménage l'ego, en n'osant pas (encore) nous infliger une machine plus performante que le meilleure des humains. Or, c'est en projet, mais surtout, c'est probablement déjà le cas. On apprenait mardi que l'intelligence a réussi la plupart des examens de l'Université de Stanford, passé le Barreau avec mention et résolu plusieurs semi-tonnes de tracasseries scientifiques et académiques.

Son seul défaut, nous dit-on, c'est que GPT-4 (c'est son petit nom de mise à jour) «n'apprend pas encore en continu de ses expériences». Ça ne vous dit rien? Oui, exactement comme Bernard de la compta, Mandarine du service client ou le petit dernier de votre voisine qu'elle pense pourtant HPI, tellement il pense out of the box.

En vrai, on flippe. C'est quoi ce robot un poil hautain qui, en quelques mois, ose venir nous prouver ce que l'on savait pourtant déjà: l'être humain n'est pas bien brillant. La plupart d'entre nous n'allons pas réinventer la médecine, éradiquer la faim dans le monde ou inventer une machine à remonter dans le temps.

«Vous et nous ne savons même pas comment ChatGPT a été conçue»

On ne sait d'ailleurs pas grand-chose, hormis que cette intelligence artificielle a, pour l'heure, l'élégance de ne pas nous ranger définitivement dans un débarras, avec une connexion internet, un bubble tea, un abonnement Netflix, une carte de crédit et un compte Instagram.

Nous voilà bientôt résumés à un petit amas de chair bourré de sensibilités, d'opinions, d'envies et d'émotions. Et c'est tout ce qu'il nous faudra pour savoir, dans quelques jours, ce qu'il faut véritablement «penser» de l'affaire Dittli.