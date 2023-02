On connaît les 27 chansons choisies pour les festivités du couronnement. C'est pas gagné. image: keystone

Commentaire

Voici la playlist du couronnement de Charles III (et c'est pas terrible)

Si la BBC la qualifie très poliment de «clin d'oeil au golden oldies», chez watson, on a frôlé la crise cardiaque en y trouvant du Ed Sheeran et du Michael Bublé. Heureusement que quelques bons classiques viennent sauver la fête.

Trois mois avant l'évènement royal le plus important de l'année, le gouvernement britannique a décidé de nous mettre dans l'ambiance en révélant sa playlist du couronnement.

27 morceaux, autant d'artistes, sélectionnés en toute subjectivité par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports, afin de «célébrer les artistes britanniques et du Commonwealth».

On vous laisse juger👇

Cette sélection musicale 100% british recèle heureusement de quelques classiques indétrônables (Come Together des Beatles, Let's Dance de David Bowie ou ce bon vieux We Are The Champions de Queen).

On peut saluer aussi quelques choix plus audacieux (les Spice Girls, Kate Bush), voire rafraîchissants (petit clin d'oeil à Harry Styles, petit bijou pop de plus en plus apprécié à sa juste valeur).

Bref, quelques «classiques solides», concède le magazine britannique Big Issue, et peu de «morceaux activement horribles» (bien que A Sky Full of Stars de Coldplay soit «extrêmement sautable», stipule quand même le critique musical Marc Burrows).

Mais franchement, avait-on vraiment besoin de Michael Bubblé, ce chanteur comparable à un «parent gênant qui ne devrait être vu qu'à Noël, et encore, le moins possible»? Et quid d'Ed Sheeran? N'avions-nous pas eu amplement notre dose avec Shape of You et autres hits sirupeux?

Pour ou contre Ed Sheeran? Vous êtes dur, moi j'adore Ed Sheeran! Bah, diversité oblige, il fallait bien un rouquin dans cette playlist... Quelle horreur! Je boycotte le couronnement.

Le problème?

Un sérieux manque de ligne directrice et des chansons qui semblent avoir été choisies pour leurs seuls titres.

«C'est comme si quelqu'un avait tapé des mots-clés dans Spotify et y avait inséré les morceaux apparus en premier» The Big Issue, qui n'y va pas de main morte.

Et vous, comment vous la jugez, cette playlist du couronnement? Elle n'est pas si mal, il y a quelques bons classiques qui fonctionnent. Pour un pays avec une telle diversité musicale, ça tombe à plat. Moi, j'adore! Ed Sheeran et Harry Styles, c'est super! J'en ai rien à carrer, du couronnement.

Finalement, pour une playlist dont l'objectif autoproclamé est de représenter la «diversité» du Commonwealth, c'est loupé. Plusieurs observateurs n'ont pas manqué de noter que, sur les 56 pays que compte l'ancien Empire britannique, seuls le Canada et la Jamaïque sont représentés.

«Malheureusement, quelqu'un semble avoir oublié que le Royaume-Uni est composé de plus que l'Angleterre» The Big Issue, qui n'y va (toujours) pas de main morte.

Sur les 27 artistes, concluons que quatre seulement sont des personnes de couleur: Boney M., Grace Jones, Emeli Sandé et la cinquième membre des Spice Girls, Mel B.

Il y avait bien une chanson de Dizzee Rascal, mais les programmateurs l'ont retirée à la dernière minute, après l'avoir «incluse par erreur». Ajoutons aussi, et surtout, que le chanteur londonien a été reconnu coupable d'agression sexuelle l'année dernière. Sur une playlist de fête, ça aurait fait un peu mauvais genre.