Commentaire

Le «Late» sur TF1: pourquoi Alain Chabat n'est pas drôle

Parce qu'il est beaucoup plus que ça. Pendant que vous ronfliez, on a regardé le show à l'américaine de celui qui porte l'humour français sur ses épaules et «dans ton cul». Impressions.

«Juste une rencontre, juste un partage, juste un rêve, juste un Doha.» Applaudissements. Lundi soir, 22h55, sur TF1, les rideaux s'ouvrent. Alain Chabat entre en scène, on n'a encore rien vu, mais le voilà déjà tout pardonné pour la vieille réf' et le jeu de mots éculé.

C'est que l'énergumène a toujours été un mélange subtil entre Dieu, un verre de vin chaud et un animal de compagnie: sa simple présence abrite des vertus apaisantes. Surtout un lundi soir de novembre. On l'aime d'amour, quoi.

Il est donc 22h55 et, comme un grand gamin à poils gris, le Français le moins nul de sa génération inaugure à la fois son plus grand rêve et notre plus grand cauchemar: un late show.

via GIPHY Jimmy Fallon et un républicain décoiffé par la justice.

Vous savez, cette étonnante gymnastique télévisuelle que seuls les Américains savent inventer sans se briser la nuque. Ce petit cirque glamour qui consiste à humilier doucement les stars du moment; les forçant à rire aux cascades égocentriques de l'animateur, moyennant une audience pharaonique et un bon coup de promo. (On oublie souvent que la célébrité est une soumission comme une autre.)

Des règles du jeu qu'Alain Chabat revendique:

«On a repris les codes des shows américains. J'avais juste envie de proposer un truc rigolo à regarder»

Ainsi, lundi soir (et les prochains), il convie ses amis sur TF1, comme vous le faites parfois un samedi soir ordinaire. Mais au lieu de subir Bernard en Birkenstock qui dégobille dans le bac à légumes, Chabat s'enjaille avec Jean Dujardin, en voix et en costume.

Jeannot qui chante, c'est moins chic qu'OSS 117.

Venons-en aux faits

« J’ai toujours eu envie de faire un late show. J’ai failli, il y a quatre ans en 2018, mais ça tombait en pleine Coupe du monde en Russie donc être associé à ça, niveau image, c’était un peu touchy. Mais bon, là c’est au Qatar, donc tout va bien.»

Dans la foulée du (brillant) monologue du patron, le «Late», c'est une heure de silences anticipés, de malaises volontaires, d'aggloméré de bonne humeur, de clins d'oeil entendus, de provocations prémâchées, de jeux à la cons, de sketchs dans leur sauce, de ritournelles maladroites, de chiens qui parlent et de fausses publicités.

Vous êtes pauvres? Arrêtez: «Quand on voit une lueur au bout du tunnel, parfois c'est un train qui nous fonce dessus» Alain Chabat dans une fausse pub pour l'argent (ou le suicide).

Mais des vraies, aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vraies publicités. («Désolé, c'est TF1, il va falloir que je m'habitue un peu».) Le tout, écrit et enregistré des semaines à l'avance pour cause d'agenda(s) en ébullition. «Les artistes vont bosser. Les séquences seront un peu préparées», prévenait-il quelques jours plus tôt. No shit.

Voici le «QQCM» avec Jean Dujardin: Vidéo: twitter

Sinon, Wet Leg a chanté Chaise Longue pour réveiller la génération Z, Jean-Pascal Zadi a surjoué la banlieue et Chabat s'est senti obligé d'offrir six minutes à Tania Dutel. Sans doute qu'un stagiaire lui a faire croire que le stand-up était l'avenir de l'humour.

«Les pénis te manquent? Oui, profondément» Tania Dutel, humoriste.

Le naturel est au galop, c'est rôdé, huilé. Les gens sont beaux, les rires sont maîtrisés, on a l'impression que la guerre en Ukraine n'a jamais commencé et que les licornes existent. Un divertissement pour adultes douchés et bien peignés. Jusqu'aux cravates, en nombre hier soir, qui ont rarement quitté l'axe des nombrils.

Propre? Trop.

Il faut pardonner à Chabat

Nous voilà le cul calé entre Ocean's Eleven pour le côté braquage dandy funky et Les petits mouchoirs parce que Brad Pitt n'est pas là. D'ailleurs, personne ne sait véritablement pourquoi il est là. Enfin, si: pour Chabat. De Jean Dujardin encombré par sa célébrité, à nous, devant nos téléviseurs, c'est à cause de lui qu'il y aura des cernes au petit-déj.

Nous pourrions terminer cette impression à chaud en regrettant d'avoir eu affaire à un irrespirable huis clos de starlettes françaises, fragiles mais cossues, sans la moindre éclaboussure d'inventivité. Or, nous ne sommes pas Télérama et ce n'est pas Arthur ou Nikos en maître de cérémonie, mais bien Alain Chabat.

Et ça change tout. Convaincre la très sage Charlotte Gainsbourg de se prendre un caillou dans la gueule, le temps d'une fausse pub de Noël façon «Les Nuls: l'émission», ce n'est pas à la portée du premier humoriste venu.

Feuille, caillou, ciseaux: Vidéo: twitter

Et vous saurez qu'il faut tout pardonner à Alain Chabat. Même les codes périmés du late show, même la blagounette manquée, même les réflexes de boomer. Quand on a su transformer l'encombrante franchise Astérix en l'une des comédies les plus cultes du cinéma français, on a le droit de faire crépiter son répertoire téléphonique pour dérider tout le gratin de cet Hollywood saveur camembert.

On parle tout de même de Marina Foïs, Gérard Darmon, Edouard Baer, Monica Bellucci, Orelsan, Angèle, Guillaume Canet, Catherine Ringer et les autres. Ces dix prochains jours de «Late», il remplira une rame de métro de pointures du show-biz. A côté, niveau standing du carnet d'adresses, Cyril Hanouna c'est la kermesse de Corcelles-près-Payerne un soir de match.

L'un des prochains épisode du «Late», avec Idéfix et deux acteurs moins connus.

Et c'est l'une des grandes forces du bonhomme: les «amis» qu'il enferme pendant une heure dans son fantasme, désormais assouvi, sont de vrais amis. Et les rares absents avaient sans doute un empêchement en béton, parce que personne n'oserait planter l'ami Chabat.

«Oui, j'ai un peu niqué les vacances de deux ou trois copains pour faire cette émission» Le principal intéressé, dans les médias , il y a quelques jours.

Lundi soir, TF1 n'a eu finalement qu'à dégainer quelques caméras pour immortaliser les retrouvailles d'une bande de potes qui ont réussi dans la vie. Chiant et élégant, mais dans le fond, peu importe.

Chabat, le Gruyère AOC du divertissement

Avec le talent du savant fou et la modestie de l'artisan, Chabat n'a, en réalité, qu'un seul crédo: s'entourer de gens brillants pour «continuer à faire des conneries».

De La Cité de la peur au «Burger Quiz», depuis toujours, la voix française de Shrek s'amuse, divertit, ramasse le pognon, puis passe à autre chose. Il n'est pas blaguiste, comédien, réalisateur, scénariste ou présentateur de late show. C'est un label qualité en incessante évolution. Le Gruyère AOC du divertissement, l'indice boursier de la gaudriole, le Nobel du pipi-caca.

Sur le chemin cahoteux de la création originale française, le fringuant sexagénaire pilote encore un beau cabriolet vintage, là où Les Inconnus rafistolent les honneurs passés avec l'amertume d'un pneu crevé. Une routine intellectuelle qui lui permet de se tenir à l'écart de la tyrannie du rire à tout prix, mais aussi des abîmes de C8, réservés aux ex-rigolos devenus tristes sires.