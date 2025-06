Pimprenelle et Constance, entre autres, sont pointées du doigt par les internautes.

Harcèlement dans Secret Story: «nous n’hésiterons pas à intervenir»

Les internautes ont lancé une pétition en soutien aux candidates Romy et Anita. Celles-ci seraient victimes de harcèlement au sein de la Maison des Secrets. La production a été poussée à intervenir.

Rien ne va plus dans la maison des Secrets. Voici quelque temps, l'on apprenait que Pimprenelle et Constance - surnommée par la Toile la «peste de la saison» ou la «Regina George française - auraient harcelé d'anciennes camarades de classe. Depuis que le jeu a commencé, des internautes ont élevé leur voix sur les réseaux pour dénoncer le comportement des candidates âgées respectivement de 26 et 23 ans lorsqu'elles étaient plus jeunes, au sein d'établissements scolaires.

A présent, c'est au sein même de la Maison que les choses se sont tendues. Les internautes se sont mobilisés pour soutenir Romy et Anita, deux candidates noires, qu'ils estiment victimes de harcèlement et de racisme.

Sur TikTok et sur X tournent des séquences dans lesquelles l'on voit Romy essuyer des remarques désobligeantes ou des attitudes perçues comme malveillantes. L'on y voit par exemple Romy être la cible de moqueries après avoir cuisiné pour toute la maisonnée.

La séquence dans laquelle Marianne imite la Lilloise de 29 ans, en affirmant «qu'elle ne pouvait plus se la voir», a également fait bondir les téléspectateurs. Une ambiance qui n'améliore pas celle de la veille déjà, alors que Constance s'en prenait à Anita en lui assurant à plusieurs reprises qu'elle allait «dégager».

Romy a 29 ans.

Une bonne partie des internautes estiment que la production «banalise des comportements harceleurs, qui pourraient éventuellement cacher des attitudes racistes». Une pétition en ligne a même été lancée, pointant du doigt le comportement de Constance, Marianne, Pimprenelle, Célia et Adrien.

Sur la page internet, l'on peut notamment lire en introduction:

«Nous, public de l'émission Secret Story, souhaitons exprimer notre profonde indignation face aux actes de harcèlement répétés à l’encontre des candidates Romy et Anita, diffusés dans l’émission Secret Story 13, actuellement en cours sur TFX et TF1+.» source

La chaîne ainsi que la production n'ont pas ignoré cet appel qui a rapidement pris de l'ampleur. Ce samedi 28 juin, la productrice Valérie Jaunard a rassemblé les candidats pour leur rappeler les règles. Sa voix a résonné dans le salon, pour une remise à l'ordre:

«J’ai un message important à vous faire passer, j’avais besoin de vous parler. J’ai rencontré certains d’entre vous cet après-midi, car certains comportements observés récemment ne reflètent pas pleinement l’esprit, les règles que vous avez choisi de respecter en entrant dans cette maison.»

la Maison des Secrets «est et doit rester un espace de respect, de bienveillance et de sécurité pour chacun», a-t-on encore pu entendre.

«Le jeu peut faire des étincelles, mais cela ne doit en aucun cas bousculer cette safe place qu’est la Maison des Secrets. (...) Nous ne tolérerons pas les comportements qui iraient à l’encontre de ces valeurs et nous n’hésiterons pas à intervenir […] pour prendre des mesures disciplinaires ou si nécessaire une exclusion du jeu.»

Mais cela est encore allé plus loin. Sur X, TF1 et la société de production Endemol ont fait savoir qu’ils se réservent le droit d’engager des actions en justice.

De son côté, Christophe Beaugrand a salué le message de la production «pour les habitants… MAIS AUSSI pour les internautes». «La haine ne doit être nulle part et envers personne. Merci à vous», a-t-il commenté.

De nombreux internautes ont salué l'initiative d'Endemol. A voir si ce coup de poing sur la table saura calmer les esprits au sein de la Maison des Secrets.