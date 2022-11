Votre mec a de grands pieds? Méfiez-vous

L'humour, l'honnêteté et la fidélité font partie des critères les plus importants dans le choix d'un partenaire. Ce dernier point en particulier est difficile à vérifier. Du moins jusqu'à présent.

Quels hommes sont statistiquement plus infidèles que les autres? Une étude britannique s'est penchée sur cette question. Il en ressort qu'il suffit de regarder les pieds d'un homme pour savoir à quel point il prend sa relation au sérieux.

Attention aux tailles de chaussures

Pour cette étude, 2000 hommes et femmes du portail de rencontres Illicit Encounters ont été interrogés. Résultat: plus les hommes ont de grands pieds, plus ils ont de chances d'être infidèles. Les hommes qui chaussent du 45,5 (UK 11) seraient, selon l'enquête, particulièrement infidèles – près de 29% des hommes interrogés ayant cette pointure ont déclaré avoir déjà eu une aventure.

Les hommes avec des pieds un peu plus petits ou plus grands n'étaient pas non plus très à cheval sur la fidélité: un quart (25%) des infidèles portaient des chaussures de taille 44 (UK 10), et plus d'un cinquième (22%) chaussait du 46,5 (UK 12). Un cinquième des hommes interrogés ayant des pieds encore plus grands (plus de 47 ou UK 13) s'est également montré moins réticent à entreprendre une aventure.

Telles pourraient être les raisons

Jessica Leoni, porte-parole d'Illicit Encounters, n'est pas très surprise par ce résultat: «Les hommes avec des pieds plus grands sont souvent aussi grands et reçoivent donc probablement plus d'attention.» Aux critiques, Leonie répond:

«Bien que certains argumentent qu'une liaison n'est pas qu'une histoire de taille de chaussures, les données ne mentent pas.»

Ainsi, le résultat de l'étude reflète également le comportement de certaines célébrités qui ont trompé leur conjoint: Bill Clinton porte des chaussures de taille 46,5, tandis que le golfeur professionnel Tiger Woods, l'acteur Hugh Grant et le bodybuilder et acteur Arnold Schwarzenegger ont une taille de chaussures de 44 ou plus.

Et les hommes aux petits pieds dans tout ça?

Les hommes avec des plus petits pieds sont-ils donc plus fidèles? C'est en tout cas ce que laisse supposer une ancienne enquête du portail de rencontres. 4% de ceux chaussant du 40 étaient infidèles, contre neuf pour cent des hommes chaussant du 41.

