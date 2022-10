Image: sda

Vomissements et diarrhée: voici les nouveaux symptômes du Covid

Le virus prend une nouvelle forme depuis peu et les symptômes se confondent avec la gastro-entérite. Une confusion qui inquiète, à l'approche de l'hiver.

Depuis plusieurs jours, le virus du Covid-19 prend une nouvelle forme chez les malades.

«On en découvre un peu tous les jours avec cette pandémie» Antoine Flahault, directeur de l'institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève l'express

Et les symptômes ne sont pas plaisants. Comme l'explique l'Express, en plus du traditionnel rhume, la fièvre et la fatigue, les malades sont désormais atteints de troubles digestifs.

Une nouvelle mutation

Diarrhées, vomissements, maux de ventre: ces nouveaux symptômes sont dus au nouveau variant BQ.1.1, cousin d'Omicron apparu il y a quelques semaines, grâce à un sous-lignage du variant. Il s'attaque désormais aux muqueuses intestinales.

Antoine Flahault met en garde:

«Le risque est que les personnes attendent l'arrivée des syndromes respiratoires comme la toux pour se faire tester et donc qu'ils baissent la vigilance dans les gestes barrières»

Selon le chercheur, ce phénomène pourrait favoriser la multiplication du virus. En effet, avec l'arrivée de l'hiver, les médecins redoutent une confusion avec la gastro-entérite. Et avec des symptômes similaires, les patients auront moins le réflexe de se faire tester au Covid-19.

Les traitements restent les mêmes

Yannick Simonin, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre (Ufml) médecin généraliste en Haute-Garonne, cité par le journal, précise que c'est la première fois depuis plusieurs semaines qu'un sous-variant augmente à ce point.

«Il faut le surveiller»

Quant aux traitements, pas d'inquiétude: les patients doivent prendre les médicaments qu'on prend habituellement en cas de troubles digestifs.

Les nouveaux vaccins «bivalents» visant à protéger des variants Omicron, BA.4 et BA.5, peuvent cependant représenter un espoir pour combattre ce variant.