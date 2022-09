Covid: La Suisse doit détruire 10 millions de doses de vaccin Moderna

«Depuis le début de la pandémie, la Confédération poursuit une stratégie d'acquisition qui mise sur différentes technologies vaccinales et plusieurs producteurs.»

Inspiration déco pour l'automne: pour que votre maison soit encore plus jolie

Plus de «Suisse»

Plus de 10 millions de doses du vaccin Moderna contre le Covid-19 ont expiré mercredi. La Confédération devra les détruire.

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal😂

Faut-il vraiment se moquer de BHL en Ukraine (et en costard)?

Les plus lus

Lavrov-Cassis: «Refuser la poignée de main eût été pire encore»

Deux ministres des Affaires étrangères sont dans une salle. L'un est russe, l'autre, c'est Ignazio Cassis. Poignée de main devant les photographes, regards plantés dans l'objectif. Une image qui ne passe pas, cinq jours après l'Assemblée générale de l'ONU, à New York. Maladresse diplomatique ou message plein de bonnes intentions?

Faut-il serrer la main d'un ennemi? C'est manifestement la question qui parasite la semaine de bon nombre d'observateurs. Mardi, à New York et durant la 77e Assemblée générale, le président de la Confédération a vanté la «neutralité» et le «consensus». Mais c'est une (désormais) célèbre poignée de main qui a tiré toute la couverture à elle. En Suisse, mais aussi dans le reste du monde.