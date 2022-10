Et il y a un Suisse dans le classement! Image: montage watson

Tueurs en série: quels sont les signes astrologiques les plus dangereux?

Loin de nous l'idée de pousser le vice un peu plus loin. Mais on s'est tout de même demandé ce qui incitait les tueurs en série à le devenir. Et la réponse se trouve peut-être dans les astres... (Spoiler: cette enquête n'a aucune valeur scientifique).

Les tueurs en série ont le vent en poupe ces derniers temps. Notamment grâce (ou à cause) de la série Netflix Dahmer qui retrace l'histoire de ce tueur en série cannibale des années 90.

Les histoires de ces tueurs fous se suivent et se ressemblent... Dans cette optique, on s'est demandé quels étaient les points communs de ces hommes, ou femmes. Et figurez-vous qu'il y a une similitude troublante concernant ces tueurs en série: leur signe astrologique.

Parce que oui, certains signes semblent avoir plus de chances de devenir serial killer. Coïncidence? Je ne crois pas. Tout bon adepte d'astrologie ne sera probablement pas surpris par les résultats de cette enquête ô combien importante.

Et le grand gagnant est...

Les signes du zodiaque sont au nombre de 12. Et tous ne sont pas mignons tout plein... Bien au contraire. Mais trêve de plaisanterie. On s'est donc basé sur le top 20 des plus grands tueurs en série depuis 100 ans. Et le niveau de glauquerie de leurs crimes est à l'extrême. Le moins que l'on puisse dire, c'est que trois signes astrologiques se disputent la première place du podium.

Comme le montre le graphique ci-dessous, pas moins de dix signes du zodiaque ont été répertoriés chez les tueurs en série. De quoi donner la chair de poule. Mais chers concitoyens, si l'un de vos proches est Sagittaires, Balance ou Gémeaux, méfiez-vous-en.

Toutefois, félicitations, chers Poissons, vous remportez le premier prix. Il semblerait que vous ne soyez pas fiables... du tout. Rien de surprenant pour ces grands rêveurs, qui ont du mal à se fondre à la réalité.

Et pour plus de détails sordides...

Poissons

John Wayne Gacy (🇺🇸): surnommé «le clown tueur», l'homme a eu droit à son cameo dans la série Dahmer. Il a été condamné à la peine capitale pour les viols, meurtres et tortures de nombreuses victimes. Gacy a reçu la plus lourde peine pour un tueur en série, soit 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort, désormais inscrite dans le Guinness Book 2002. Il est également l'un des serial killer les plus connus des Etats-Unis.

surnommé «le clown tueur», l'homme a eu droit à son cameo dans la série Dahmer. Il a été condamné à la peine capitale pour les viols, meurtres et tortures de nombreuses victimes. Gacy a reçu la plus lourde peine pour un tueur en série, soit 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort, désormais inscrite dans le Guinness Book 2002. Il est également l'un des les plus connus des Etats-Unis. Richard Ramirez (🇺🇸): le tueur en série américain ayant sévi à Los Angeles et San Francisco en 1985 a été condamné à la peine de mort pour avoir commis 11 viols et 14 meurtres.

le tueur en série américain ayant sévi à Los Angeles et San Francisco en 1985 a été condamné à la peine de mort pour avoir commis 11 viols et 14 meurtres. Leslie Bailey (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿): Leslie Bailey était un pédophile et un meurtrier faisant partie d'un gang. On lui attribue le meurtre d'une vingtaine d'enfants.

Leslie Bailey était un pédophile et un meurtrier faisant partie d'un gang. On lui attribue le meurtre d'une vingtaine d'enfants. Mikhlaï Popkov (🇷🇺): tueur en série et violeur russe, l'homme a agressé sexuellement et assassiné environ quatre-vingts femmes entre 1992 et 2010 dans plusieurs régions du monde. Le «loup-garou», comme on le surnomme, a écopé de la prison à vie. Il a aujourd'hui 58 ans.

tueur en série et violeur russe, l'homme a agressé sexuellement et assassiné environ quatre-vingts femmes entre 1992 et 2010 dans plusieurs régions du monde. Le «loup-garou», comme on le surnomme, a écopé de la prison à vie. Il a aujourd'hui 58 ans. Michel Peiry (🇨🇭): «le sadique de Romont», est un tueur en série suisse. Il aurait commis ses meurtres en terres helvètes, mais aussi aux Etats-Unis, en France ou encore en Italie. Son mode opératoire? Prendre ses victimes en auto-stop, les violer, les tuer puis les brûler.

«le sadique de Romont», est un tueur en série suisse. Il aurait commis ses meurtres en terres helvètes, mais aussi aux Etats-Unis, en France ou encore en Italie. Son mode opératoire? Prendre ses victimes en auto-stop, les violer, les tuer puis les brûler. Charles Edmund Cullen (🇺🇸): aussi appelé «l’ange de la mort» en raison de son métier (il était infirmier), l'homme a avoué avoir tué 40 patients entre 1984 et 2003. Mais la réalité est tout autre: on lui attribuerait près de 400 victimes.

aussi appelé «l’ange de la mort» en raison de son métier (il était infirmier), l'homme a avoué avoir tué 40 patients entre 1984 et 2003. Mais la réalité est tout autre: Ricardo Ramirez (🇺🇸): témoin du meurtre de sa mère à 13 ans seulement, l'homme, une fois adulte, a commencé une véritable chasse pour tuer ses victimes. Ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de «Traqueur nocturne». Il signait ses meurtres en dessinant des pentagrammes sur les murs des scènes de crime.

Gémeaux

Jeffrey Dahmer (🇺🇸): l'homme est désormais mondialement connu grâce à Netflix. Il a commis 17 meurtres et a également été condamné pour cannibalisme.

l'homme est désormais mondialement connu grâce à Netflix. Il a commis 17 meurtres et a également été condamné pour cannibalisme. Mary Bell (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿): surnommée «la petite ténébreuse», à l'époque des faits, Mary Bell n'avait que dix ans. Oui, dix ans. La fillette a écopé d'une peine de 12 ans de prison pour le meurtre de deux bambins de 3 et 4 ans. Une histoire qui a profondément choqué l'Angleterre.

surnommée «la petite ténébreuse», à l'époque des faits, Mary Bell n'avait que dix ans. Oui, dix ans. La fillette a écopé d'une peine de 12 ans de prison pour le meurtre de deux bambins de 3 et 4 ans. Une histoire qui a profondément choqué l'Angleterre. Kenneth Bianchi (🇺🇸): l'homme tuait, étranglait et violait ses victimes avec son cousin, Angelo Buono Jr. Plus de dix personnes ont été victimes des «Etrangleurs des collines».

l'homme tuait, étranglait et violait ses victimes avec son cousin, Angelo Buono Jr. Plus de dix personnes ont été victimes des «Etrangleurs des collines». Richard Chase (🇺🇸): le «Vampire de Sacramento» buvait le sang de ses victimes, mais était également friand de cannibalisme. Il a tué au moins six personnes en Californie entre 1977 et 1979.

Balance

Andreï Chikatilo (🇺🇦): «Le boucher de Roslov» comme on l'appelle est un tueur en série de l'époque soviétique. Il est l'auteur de 52 meurtres de femmes et enfants. Egalement friand de cannibalisme, il aurait ensuite consommé la chair de ses victimes.

«Le boucher de Roslov» comme on l'appelle est un tueur en série de l'époque soviétique. Il est l'auteur de 52 meurtres de femmes et enfants. Egalement friand de cannibalisme, il aurait ensuite consommé la chair de ses victimes. Patrick Wayne Kearney (🇺🇸): 46 personnes sont mortes sous les mains de Patrick Wayne, 26 ans à l'époque des faits. Son mode opération trouve des similitudes avec celui de Jeffrey Dahmer: il trouvait ses victimes, tous homosexuels, au bord de la route ou dans des bars gays. Ces hommes étaient ensuite tués puis violés post-mortem.

46 personnes sont mortes sous les mains de Patrick Wayne, 26 ans à l'époque des faits. Son mode opération trouve des similitudes avec celui de Jeffrey Dahmer: il trouvait ses victimes, tous homosexuels, au bord de la route ou dans des bars gays. Ces hommes étaient ensuite tués puis violés post-mortem. Pedro Alonso Lopez (🇨🇴): le «monstre des Andes» est l'auteur de viol et du meurtre de 300 jeunes filles à travers l'Amérique du Sud, d'où son surnom. Celui pour qui tuer une «mission», a été libéré en, mais nul ne sait où il se trouve. Il a aujourd'hui 73 ans.

le «monstre des Andes» est l'auteur de viol et du meurtre de 300 jeunes filles à travers l'Amérique du Sud, d'où son surnom. Celui pour qui tuer une «mission», a été libéré en, mais nul ne sait où il se trouve. Il a aujourd'hui 73 ans. Javed Iqbal Mughal (🇵🇰): 100 garçons âgés de 6 à 16 ans ont été tués par Javed Iqbal Mughal. Tous étaient des fugueurs ou des orphelins vivant dans les rues de Lahore, au Pakistan. Etranglés puis démembrés, les corps ont été dissouts dans de l'acide avant d'être jetés dans une rivière locale. Il s'est suicidé en prison en 2001.

Sagittaire

Ted Bundy (🇺🇸): tout comme Jeffrey Dahmer, Ted Bundy jouit d'une réputation internationale. Connu pour son charme dont il s'est servi pour tuer de nombreuses jeunes femmes et filles durant les années 70, il est mort en 1989.

tout comme Jeffrey Dahmer, Ted Bundy jouit d'une réputation internationale. Connu pour son charme dont il s'est servi pour tuer de nombreuses jeunes femmes et filles durant les années 70, il est mort en 1989. Edmund Kemper (🇺🇸): il a été accusé de dix meurtres, dont celui de sa mère et de ses grands-parents à 15 ans. Sa particularité? L'homme faisait 2m06, pesait 136 kg, et son QI était de 145. A titre comparatif, celui d'Einstein était de 160.

il a été accusé de dix meurtres, dont celui de sa mère et de ses grands-parents à 15 ans. Sa particularité? L'homme faisait 2m06, pesait 136 kg, et son QI était de 145. A titre comparatif, celui d'Einstein était de 160. George Chapmann (🇵🇱): né en Pologne, c'est en Angleterre que Chapman a commis ses crimes. Il a été reconnu coupable et exécuté après avoir empoisonné trois femmes. On s'en souvient principalement pour avoir été soupçonné d'être le célèbre tueur en série Jack l'Éventreur, dont l'identité n'a jamais été réellement prouvée.

Verseaux

Daniel Camargo Barbosa (🇨🇴): Né en Colombie, ce tueur en série a été emprisonné après avoir assassiné plus de 150 jeunes filles entre 1974 et 1986. Après s'être échappé de prison, il a tué et démembré 71 autres jeunes filles à coup de machette. Daniel a fini par être assassiné en prison, par le cousin de l'une de ses victimes.

Né en Colombie, ce tueur en série a été emprisonné après avoir assassiné plus de 150 jeunes filles entre 1974 et 1986. Après s'être échappé de prison, il a tué et démembré 71 autres jeunes filles à coup de machette. Daniel a fini par être assassiné en prison, par le cousin de l'une de ses victimes. Gary Leon Ridgway (🇺🇸): «Le tueur de Green River» a été condamné à la prison à vie pour avoir tué 49 femmes dont la plupart étaient prostituées, qu'il violait post-mortem. Il a justifié ses crimes en expliquant qu'ainsi, il n'avait pas besoin de payer pour du sexe. L'homme a aujourd'hui 71 ans et est toujours emprisonné.

«Le tueur de Green River» a été condamné à la prison à vie pour avoir tué 49 femmes dont la plupart étaient prostituées, qu'il violait post-mortem. Il a justifié ses crimes en expliquant qu'ainsi, il n'avait pas besoin de payer pour du sexe. L'homme a aujourd'hui 71 ans et est toujours emprisonné. Luis Garavito (🇨🇴): La «Bête» est un violeur et un tueur en série, né en 1957. Il a admis avoir tué 147 garçons, mais seulement 139 assassinats ont pu être prouvés. En réalité, on lui attribue pas moins de 300 meurtres. Avec une peine réduite à 22 ans pour aveu, Luis Garavito pourrait bientôt être libéré de prison.

Bélier, Taureau, Capricorne, Cancer, Lion,

Les signes ci-dessus ne représentent qu'un tueur en série chacun. Respectivement, on y trouve: