Des fables de La Fontaine vendues aux enchères pour 2,7 millions

L'ex-ministre français de l'éducation, Jean-Michel Blanquer présente Les Fables de Jean de la Fontaine. Image: sda

L'oeuvre était estimée entre 1,5 et 2,5 millions de dollars, par une célèbre maison de ventes aux enchères.

Un exemplaire unique d'illustrations des «Fables de La Fontaine» par le peintre et dessinateur français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Oudry a été vendu mercredi à New York lors d'enchères chez Christie's pour 2,7 millions de dollars (2,5 millions de francs).

Cette pièce précieuse pour les bibliophiles se présente comme un épais album de 138 dessins aux paysages détaillés, encadrés d'un contour bleu, chacun illustrant l'une des célèbres histoires du fabuliste et poète français Jean de La Fontaine, comme «La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf», «La Cigale et la Fourmi» ou «Le Corbeau et le Renard».

Peintre de la cour de France sous Louis XV, Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) les avait réalisés au début des années 1730 au pinceau et à l'encre noire, mais ils n'avaient pas été assemblés dans l'immédiat.

«Il s'agit du seul volume intact d'illustrations d'Oudry pour La Fontaine. Un second volume avait existé, mais a été démembré et dispersé entre collections et musées.» Stijn Alsteen, responsable international des dessins anciens chez Christie's.

Jean-Baptiste Oudry est considéré comme l'un des meilleurs illustrateurs des fables de La Fontaine, au même titre que Gustave Doré ou Grandville. Ses dessins sont visibles dans les luxueuses éditions Diane de Selliers en France. (ats/jch)