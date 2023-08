TPMP n'a pas encore repris que c'est déjà le bordel

Cyril Hanouna et ses deux nouvelles chroniqueuses: Ségolène Royale et Evelyne Thomas. images: getty, montage: watson

TPMP n'a pas encore repris que c'est déjà le gros bordel

Le 4 septembre prochain, Cyril Hanouna revient de vacances avec une nouvelle collection de chroniqueurs. Une ex-ministre, une ex- call-girl, un ancien dealer sorti de taule et quelques vieux réacs devraient être de la partie. Analyse de la feuille de match.

Plus de «Société»

Le mercato de la rentrée n'a pas été de tout repos pour l'émission la plus épinglée par la police du PAF. D'ailleurs, PAF, c'est le nom d'une rutilante nouvelle émission produite par Cyril Hanouna. Quoi, on vous a déjà perdu? Prenez un Yop et asseyez-vous confortablement, on va débroussailler tout ça.

Lundi 4 septembre, le bras armé de Vincent Bolloré sera de retour avec, au fond de sa valise, un nouveau cheptel de chroniqueurs chargés de nourrir Touche pas à mon poste de scandales à l'emporter. Pour ne pas risquer de décevoir les quelque deux millions de téléspectateurs quotidiens, Hanouna n'a pas vraiment droit à l'erreur. Si bien que depuis quelques mois, comme dans les hautes sphères du PSG, des départs s'annoncent, des papables se faufilent, des rumeurs rampent et des bagarres pointent.

«TPMP n’a jamais été aussi puissant» Cyril Hanouna, cet été, soucieux de ne pas rater sa rentrée.

En toute franchise, on n'est pas loin d'un Squid Game télévisuel. La place est chère et le siège éjectable. Quelques passages sur le plateau de C8 et vous voilà célèbres, mais aussi à la merci des tabloïds et du harcèlement faussement jovial du maître de cérémonie.

Une grosse sortie de route est, là, c'est la guillotine.

Pour commencer, honneur à quelques grands disparus. Cette année, exit les larmes de Mathieu Delormeau, les jérémiades de Benjamin Castaldi ou encore Miss France 2012, Delphine Wespiser. Si vous vous posiez la question, sachez que Jean-Marie Bigard, Bernard Montiel ou Élodie Gossuin, piliers du bar à scandales, n'ont pas été abandonnés sur une air d'autoroute.

Mathieu Delormeau, après une énième humiliation en public de papa Hanouna.

Parmi les nouveaux millésimes, accrochez-vous, c'est croustillant, bigarré et potentiellement explosif: Ségolène Royal, Eric Naulleau, Yann Moix et Evelyne Thomas. C'est leur choix. Des bruits de couloir évoquent aussi la présence ponctuelle de Ninon (la fille de Christophe Dechavanne) et d'un dealer fraîchement sorti de taule. Sans rien vous cacher, on n'aurait pas été surpris de voir débouler Nicolas Sarkozy, l’hologramme d’Hitler, le président de la fédération espagnole de football ou le petit Emile.

Car la formule chimique de TPMP n'a pas tellement changé, agissant peu ou prou comme une poignée de sel sur une plaie ouverte: clivage à la truelle, populisme exacerbé et provocation gratuite. Alors, forcément, quand on frotte l'un contre l'autre des chroniqueurs à l'ADN si particulier, les étincelles sont susceptibles de crever des yeux. (Et c'est souvent la nuance et la mesure qui finissent aveugles.)

Enfin, tout ça pour dire qu'on se réjouit déjà des passes d'armes autour d'un énième fait-divers controversé, entre une Ségolène devenue complotiste, le cadeau d'anniversaire de Ribéry et le meilleur ami d'Eric Zemmour.

Eric Naulleau et le candidat qui voulait «reconquérir» la France. getty

«Elle va dire des conneries »

Eric Naulleau et Yann Moix, les quinqua-proto-polémistes qui lisent des livres, auront droit à leur petite parenthèse privilégiée, en fin d'émission, pour fusiller la polémique du moment. A 69 ans, Ségolène Royal va s'improviser éditorialiste politique une fois par semaine. Après avoir démenti les premières rumeurs au début du mois de juin, la ministre de l'Environnement sous Bérégovoy craquera un mois plus tard.

«Oui, c'est du work in progress. On en parle beaucoup avec Cyril, j'adore l'avoir au téléphone» Ségolène Royal

Rappelons que l'ex-femme du président Hollande a déjà un peu de bouteille en télévision. Mais en ayant choisi de relativiser les crimes perpétrés par Vladimir Poutine en Ukraine, même la chaîne BFMTV, qui la conviait régulièrement pour ramener sa fraise de toutologue, a fini par s'en séparer.

Ségolène Royal, en bonne compagnie au Centre Pompidou à Paris, en 2022. WireImage

Sans compter que, cette semaine, Madame Royal est sortie politiquement du bois comme Dita Von Tease d'une tourte d'anniversaire, pour évoquer une liste qu'elle portera aux élections européennes de 2024. Pour l'heure, on attend surtout qu'elle «dise de grosses conneries» chez Hanouna, comme le pressent une de ses «proches amies», contactée par Libération. Sympa la copine.

PAF va-t-elle faire plouf ?

Cyril Hanouna, dont l'émission TPMP a collectionné les condamnations et les amendes en 2023, a trouvé le temps (et l'argent) pour fomenter un nouveau format. Sur le papier, ça ressemble méchamment à la première mouture de Touche à mon poste, qui proposait à l'époque une critique du meilleur et du pire de la télévision. Dès mardi 5 septembre, c'est l'émission PAF (pour paysage audiovisuel français) qui se dévoilera au public de C8, en access prime time. Pour la présentation de cette nouvelle émission, Hanouna est allé faire ses courses chez BFMTV, en débauchant la journaliste Pascale de la Tour du Pin.

«On a tenté de m'en dissuader. Mais Cyril a su me convaincre lors d’un déjeuner. C’est un patron qui a une vision et j’ai trouvé son analyse assez juste» Pascale de la Tour du Pin, nouveau missile média d'Hanouna pour animer l'émission PAF.

Hélas, Cyril Hanouna agit toujours à sa guise, souvent à la dernière minute et jamais pour la paix des ménages. Lundi soir, les annoncés auront peut-être déjà été recalés et Nicolas Sarkozy tiendra le crachoir de l'Espagnol Luis Rubiales (et de sa mère, en duplex).

On ose à peine vous souhaiter une bonne rentrée...