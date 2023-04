Le bourreau Hanouna a encore frappé

Cyril Hanouna s'est de nouveau payé la tête de Matthieu Delormeau, l'un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Excédé, ce dernier s'est emporté sur le plateau de l'émission.

L'absence de Matthieu Delormeau, chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) présentée par Cyril Hanouna, a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Suicide, drame familial ou encore licenciement, les internautes s'en sont donné à cœur joie. Cette semaine, l'ancien animateur télé a signé son grand retour. Il n'aurait peut-être pas dû.

Une histoire d'avion

Jeudi 27 avril, toute cette petite équipe discutait d'un avion qui a pris feu en plein vol aux Etats-Unis. Matthieu Delormeau a partagé une histoire similaire concernant l'un de ses exs, puis s'est prêté au jeu de la démonstration. Entre cafouillages et gestes à caractère sexuel, les chroniqueurs accompagnés de leur boss adoré n'ont pas manqué de le relever ô combien Matthieu semblait ridicule.

Cyril Hanouna, toujours entouré de ses disciples, a poussé son chroniqueur à bout. «T'es sûr qu'il n'était pas en train de lui bouffer le cul?», a-t-il lâché. Et c'est l'escalade. Chacun y va de son avis et l'émission devient (comme à son habitude) un vrai bordel. Excédé de toutes ces moqueries, Matthieu Delormeau s'est emporté et a lâché un «Vous me faites chier!» et de poursuivre, tant bien que mal:

«L'histoire est vraie, c'est dans le Dauphiné Libéré! Je raconte une histoire vraie, ça se transforme en "Mon pote qui est en train de faire une pipe à l'instructeur"» Matthieu Delormeau

Voyez plutôt 👇 Vidéo: extern / rest

Il va sans dire que Matthieu Delormeau n'a jamais pu terminer son histoire. Cyril Hanouna et sa bande semblaient eux, une fois de plus, très amusés par la situation. (sia)