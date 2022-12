«La cité de la joie»: son auteur Dominique Lapierre est mort à 91 ans

Dominique Lapierre a aussi co-écrit, avec l'Espagnol Javier Moro, «Il était minuit cinq à Bhopal» (2001) et, avec Jean-Pierre Pedrazzini, «Il était une fois l'URSS» (2005). Né le 30 juillet 1931 à Châtelaillon (Charente-Maritime), il fut également journaliste à Paris-Match. (ats/jch)

René Clément a fait un film de ce récit de la libération de Paris, le 25 août 1944, avec une pléiade de stars, comme le Français Jean-Paul Belmondo ou l'Américain Kirk Douglas. Les Américains Francis Ford Coppola et Gore Vidal avaient cosigné le scénario.

Après «Paris brûle-t-il?», il avait poursuivi sa fructueuse collaboration avec Larry Collins: «Où tu porteras mon deuil» (1968, sur le torero El Cordobes), «Ô Jérusalem» (1972), «Cette nuit la liberté» (1975, sur l'indépendance de l'Inde), «Le cinquième cavalier» (1980, fiction autour d'une bombe atomique) et le thriller «New York brûle-t-il?» (2004).

En 2005, il assurait que, grâce à ses droits d'auteur, des dons de lecteurs et les gains de conférences prononcées dans le monde entier, son action humanitaire «avait permis de guérir en 24 ans un million de tuberculeux, soigner 9000 enfants lépreux, construire 540 puits d'eau potable et armer quatre bateaux hôpitaux sur le delta du Gange en Inde».

Autant philanthrope qu'écrivain à succès, il avait vendu, avec son «frère de plume» Larry Collins, quelque 50 millions d'exemplaires de leurs six romans, dont «Paris brûle-t-il?», traduit en quarante langues.

«À 91 ans, il est mort de vieillesse. Je me sens en paix et sereine depuis que Dominique ne souffre plus.»

Le roman s'est au total vendu à des millions d'exemplaires et fit l'objet d'un film, réalisé par Roland Joffé, en 1992.

