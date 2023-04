Vidéo: twitter

Léa Salamé fait une grande confession à Darius Rochebin

Dans l'édition de samedi de son émission Quelle époque! sur France 2, la journaliste star de France 2 a transmis à son confrère suisse de LCI un message de la part d'un membre de sa famille.

Il y avait du monde, samedi soir, sur France 2, pour disséquer (notamment) les difficultés d'Emmanuel Macron en ce début de second mandat. Autour de Léa Salamé et de Christophe Dechavanne, on pouvait entendre Eric Naulleau, Christophe Barbier, l'ex-ministre Cécile Duflot, Sonia Mabrouk, le streameur politique Jean Massiet, mais aussi Darius Rochebin.

Durant l'émission, Darius a eu l'occasion de glisser que le président de la République aimait bien tremper ses lèvres dans un whisky pour décompresser. Par exemple dans la foulée d'une interview en compagnie du journaliste suisse de LCI. Alors que l'assemblée évoquait la solitude et l'isolement d'Emmanuel Macron au sommet du pouvoir, il tempère.

«Macron me disait: "Moi jamais, comme Mitterrand, je n'aurais pu, pendant vingt ans, faire campagne, dans les petites arrière-salles de bistros, devoir me coltiner toutes les rencontres et tisser ce lien d'obligation avec tellement d'hommes d'affaires de droite et de gauche» Darius Rochebin sur Emmanuel Macron

En fin d'émission, au moment de remercier tous les intervenants et de leur passer un peu de pommade promotionnelle, Léa Salamé s'est arrêtée plus longuement sur Darius Rochebin, son livre Dernières conversations avec Gorbatchev dans la main gauche. Sous les applaudissements d'usage du public, la voix de journaliste tente de se frayer un chemin jusqu'aux tympans de son confrère de LCI pour y déposer une confession.

«Je vais vous faire un spécial remerciement à vous...

En pointant Darius de doigt, Salamé lâche enfin cette petite série d'attentions qui concerne un membre sa famille.

«C'est de la part de ma belle-mère... qui est amoureuse de vous»

«Fanfan, elle vous embrasse!»

Darius, mi-gêné, mi-touché, esquisse alors un sourire avant que la présentatrice ne donne le coup de grâce:

«Il lui faut son Darius tous les soirs!»

La séquence en vidéo 👇

«Je salue votre belle-maman!», parvient tout juste à répondre Rochebin avant que l'émission ne se termine. On rappelle que Léa Salamé est en couple avec l'essayiste et député européen Raphaël Glucksmann. Et Fanfan, comme elle l'appelle tendrement, n'est autre que la belle-maman Françoise Glucksmann, épouse du célèbre philosophe militant André Glucksmann, décédé en 2015.

