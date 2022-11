Une nouvelle tour va venir percer les nuages inexistants de Dubaï. Binghatti Developers

Ce building va plier le game des gratte-ciels résidentiels

Ce bâtiment est en construction à Dubaï et il dépassera la Central Park Tower de Manhattan, devenant la tour résidentielle la plus haute du monde.

C'est grand, ça brille, c'est nouveau, c'est made in Dubaï. Je vous présente sous vos yeux ébahis la plus haute tour résidentielle du monde. Elle n'est pas finie, mais on peut déjà vous dire que ses futurs habitants vont devoir prendre une grande inspiration avant de prononcer son nom complet: Burj Binghatti Jacob & Co. Residences.

Le Burj (qui signifie tour) Binghatti fera 100 étages et dépassera ainsi de deux petits étages l'actuel bâtiment résidentiel le plus haut du monde: la Central Park Tower de la 57e rue à Manhattan.

L'objectif de ce type de tour est «d'établir un record en tant que l'une des plus hautes constructions résidentielles du monde», ont déclaré dans un communiqué l'horloger Jacob & Co. et la société de développement émiratie Binghatti, rapporte le Daily Mail. En gros: «C'est nous qui sommes les plus mieux nananère!»

Ce qui va rendre cette tour exceptionnelle, c'est la flèche étincelante qui, d'après les images de synthèse, ressemble à un bijou. Les appartements s'adressent évidemment à une population très aisée. Il y aura une piscine à débordement surplombant l'horizon et tout en haut, il y aura cinq penthouses qui promettent d'être «les plus luxueux et les plus exclusifs» du pays. Il y aura aussi une équipe de conciergerie offrant une garderie, des gardes du corps, des chauffeurs et des chefs privés. On n'en attend pas moins.

L'immeuble sera situé au cœur de Business Bay, l'un des quartiers financiers de Dubaï. La hauteur finale du gratte-ciel n'a pas encore été communiquée. L'inauguration devrait avoir lieu en 2024.

