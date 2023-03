Samedi, une heure de nuit noire pour le climat

«Le fait qu'autant de villes et de personnes participent à Earth Hour montre à quel point le public tient à protéger la nature, nous signalons aux décideurs et décideuses de Suisse et du monde entier qu'il est grand temps de reconnaître les conclusions du Giec et d'agir en conséquence.»

Directeur général du WWF Suisse, Thomas Vellacott