Elizabeth II

Les médias britanniques et Twitter s'excitent sur le look des Macron

Dimanche 18 septembre, le président français et son épouse ont rendu hommage à la Reine. Une image du couple en baskets a fait le tour d'internet, mais il y a confusion.

Le look du président français et sa femme ont fait réagir la Toile ce dimanche 18 septembre. Les premières images du couple à Londres les montrent en baskets, un look jugé trop décontracté pour rendre hommage à Elizabeth II.

Sur Twitter, les internautes considèrent que c'est un «manque de respect», que c'est «une honte» de se pointer à «un enterrement» chaussé de la sorte.

Mais il y a confusion. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés en deux temps. Ils n'ont pas mis leurs sneakers ni pour l'enterrement ni pour se recueillir sur la tombe d'Elizabeth II, mais pour longer Westminster, pour marcher en somme. A ce moment-là, il n'y avait encore rien d'officiel.

Lors de leur arrivée à Buckingham Palace (là, ça devient officiel), le couple s'est changé. Emmanuel Macron portrait un costume et des chaussures de ville et Brigitte Macron portait une robe et des talons.

Rien à faire, c'est l'image du couple en sneakers que les médias britanniques et Twitter ont retenu. Le Daily Mail ne s'est pas gêné pour tweeter la photo du couple en baskets en écrivant: «Les Macron rendent hommage à la Reine». Comme dirait un internaute dans les commentaires,« il ne faut jamais croire le Daily Mail.»

De plus, comme le rappelle l'internaute ci-dessous, cette journée du lundi 19 septembre, on ne parle pas d'enterrement, mais de funérailles. Le service religieux comptera 800 invités à 17 heures et une cérémonie privée aura lieu en seule présence des membres proches de la famille royale à l’issue de laquelle Elizabeth II sera inhumée à 20h30.

Le programme de cette journée historique ici👇

