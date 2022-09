keystone/watson

Elizabeth II

7 trucs que la Reine n’aura jamais faits, comme passer son permis

Ce 9 septembre 2022, Elizabeth II nous a quittés à l'âge de 96 ans. Elle aura voyagé à travers le monde et les époques. Malgré une vie bien remplie, il y a certaines choses que la Reine n'aura jamais faites.

Voyager avec un passeport

Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais voyagé (au contraire), mais lorsqu'elle arrivait à l'aéroport, elle n'avait pas ce stress comme vous et moi d'avoir oublié son passeport: «Merde, merde, merde, il est où mon passeport? La carte d'identité ça suffit pour aller en Espagne?»

Comme le passeport britannique est fait sous le nom de la Reine, c’est la seule Britannique qui n’avait pas besoin de passeport. La classe.

Passer son permis

Attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas conduire. Vous l'avez déjà vue au volant de l'une de ses Range Rover? La conduite était impeccable. Elle a appris durant la Seconde Guerre mondiale et s'y connaissait même en mécanique. Comme pour le passeport, la Reine était la seule personne en Grande-Bretagne à ne pas avoir besoin de passer son permis. Pourquoi? Parce que c'était la reine, bon sang.

Donner des croquettes à ses chiens

Les corgis de la Reine ne mangent que des plats gastronomiques. Ils ont même un valet qui leur est dédié. L'avantage, c'est que si leur viande n'était pas cuite comme ils le souhaitaient, ils n'allaient jamais s'en plaindre à leur maîtresse.

En parlant de corgis...

Un petit déjeuner très simple

Le petit-déjeuner de la Reine n'a jamais changé. Il était très simple: des céréales Kellog's dans un contenant en plastique, qu'elle se servait elle-même. Et du thé Darjeeling. On est bien loin du cliché des saucisses avec des beans.

Voter

Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de voter. Ils doivent rester le plus neutre possible, même si on savait quand la Reine appréciait ou non son Premier ministre (coucou Tony Blair!).

Fêter son anniversaire le jour de son anniversaire

C'est le truc un peu relou quand tu fais partie de la famille royale et que tu as un rôle primordial. Tu dois fêter ton anniversaire en été pour pouvoir faire une célébration publique et avoir du beau temps. C'est bête parce qu'en été, personne n'est là. Elizabeth II, qui est née en avril, devait donc faire des coucous avec la main depuis son balcon à des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle avait du courage.

Jouer au Monopoly

Le jeu a été banni de la Famille royale car il est source de trop nombreuses disputes. Selon le prince Andrew, le jeu américain a été interdit, car les membres de la monarchie devenaient «trop vicieux». Ambiance!

