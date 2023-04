La reine Elizabeth II aurait eu 97 aujourd'hui, le 21 avril 2023. image: www.imago-images.de

Elizabeth II

Cette adorable photo de famille a été prise peu avant la mort d’Elizabeth II

Ce vendredi, la reine Elizabeth II aurait eu 97 ans. En souvenir, William et Kate ont partagé une photo inédite de la défunte monarque, avec les plus jeunes membres de la famille royale.

Le prince William et la princesse Kate rendent hommage à la défunte reine Elizabeth II, qui aurait fêté son 97e anniversaire le 21 avril 2023, avec une photo spéciale.

On la voit avec deux petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. C'est Kate Middleton qui a pris la photo l'été dernier au château de Balmoral, en Écosse, quelques jours – ou semaines – avant le décès de la reine. Le prince et la princesse de Galles ne donnent en effet pas de date précise.

Entourée de ses petits et arrière-petits-enfants

Sur la photo de famille, Elizabeth II est assise au milieu d'un canapé vert clair, elle porte une jupe à carreaux, un chemisier bleu foncé et un cardigan noir. Ses lunettes sont posées sur ses genoux. La reine sourit avec retenue.

Autour d'elle sont rassemblés une partie de ses descendants. Tout au fond se trouvent les deux seuls petits-enfants de la reine présents sur la photo, Lady Louise Mountbatten-Windsor et James, comte de Wessex, les enfants de l'actuel duc et de la duchesse d'Édimbourg, Édouard et Sophie.

Sur le canapé sont assis Mia et Lucas Tindall, les enfants de la petite-fille Zara et de Mike Tindall, ainsi que Savannah Phillips, la fille aînée du petit-fils Peter Phillips et de son ex-femme, Autumn Kelly.

Au premier rang, derrière le canapé, se trouvent de gauche à droite, Lena Tindall, le prince George et la princesse Charlotte (les deux enfants aînés de William et Kate), Isla Phillips ainsi que le petit dernier de William et Kate, le prince Louis.

Parmi les arrière-petits-enfants, il manque August Brooksbank, le fils de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank, Sienna Mapelli Mozzi, la fille de la princesse Beatrice et d'Edoardo Mapelli Mozzi, ainsi que les enfants du prince Harry et de la duchesse Meghan, le prince Archie et la princesse Lilibet.

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans au château de Balmoral. Son fils, l'actuel roi Charles III, lui a succédé sur le trône. Le 6 mai, il sera couronné à l'abbaye de Westminster à Londres.

(t-online, mbo)