Vidéo: watson

Ce skieur a eu beaucoup de chance

Dans cette vidéo impressionnante, un homme qui s'est enfoncé trop profondément dans la neige a été sauvé in extremis par un autre skieur qui passait par là. Claustrophobes s'abstenir.

Plus de «Société»

Attention montagnards! On ne le dira jamais assez, le printemps est une période propice à tous les dangers, que ce soit les trous, les chutes de corniches ou les avalanches. Pour cause, la couche de neige s'humidifie à cause de la fonte, voire de la pluie, et perd alors toute cohésion et solidité.

Au mont Baker, une station de ski américaine située dans l'Etat de Washington, un skieur hors-piste a été englouti par la poudreuse en tombant sur un trou de neige à la base d’un arbre. Un témoin de l'accident a vu le malheureux disparaître de son champ de vision, ce qui lui a permis de voler à son secours et de creuser la neige afin de le sortir de là. La caméra qu'il portait sur casque a tout filmé.

Ces trous qu'on trouve autour des troncs d'arbre sont enveloppés de neige profonde. Ces vides présentent un danger pour les randonneurs en raquettes, les skieurs et les snowboardeurs. Les branches d’un arbre protègent son tronc des chutes de neige, ce qui permet la formation d’un vide ou d’une zone de neige folle. Les branches basses, comme celles des sapins, contribuent à la formation d’un trou de neige, car elles protègent efficacement la zone entourant le tronc. E On peut trouver ces trous notamment sur les sentiers non entretenus qui souvent fréquentés par les amateurs de freeride.

Dans cette zone skiable des Etats-Unis, plus de 70 personnes sont décédées dans un incident d'immersion dans la neige sans avalanche au cours des deux dernières décennies. De ce nombre, 65% étaient dus à des puits d'arbres, comme celui que l'on voit dans cette vidéo.



Si vous tombez dans l'un de ces trous de neige, surtout restez calme, ne paniquez pas et continuez à respirer. Tournez-vous lentement de manière à être tourné vers le haut et dans la mesure du possible, essayez de saisir le tronc ou les branches de l’arbre pour tenter de vous tirer vers le haut.



(sbo)

D'autres histoires enneigées

Une tempête de neige historique s’abat sur la Californie

Vidéo: watson

Une avalanche engloutit un camp de base dans l'Himalaya

Vidéo: watson

Chers montagnards, vous pourrez bientôt être sauvés par Iron Man

Vidéo: watson