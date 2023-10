Au milieu d'un champ de sauge dans le Colorado... Bigfoot est soudain apparu. Image: shannon parker

«Nous y croyons»: un couple américain affirme avoir filmé Bigfoot

Depuis plus de 150 ans, Bigfoot fascine. Cet homme-singe de plus de 2 mètres de haut et recouvert de poils arpenterait les forêts d'Amérique du Nord. Mais malgré de nombreuses recherches, aucune preuve de son existence n'a encore été trouvée.

Plus de «Société»

L'histoire serait-elle en train de changer? En effet, un couple américain affirme avoir filmé Bigfoot lors d'un voyage en train. Shannon et Stetson Parker étaient en train de fêter leur dixième anniversaire de mariage lorsqu'ils ont aperçu une créature massive et poilue sur le bord de la voie ferrée. Ils ont réussi à prendre une photo et une vidéo du pseudo-animal, qui pourrait être la preuve la plus convaincante de l'existence de Bigfoot à ce jour.

«Nous étions dans les montagnes à la recherche d'élans, lorsque mon mari a vu quelque chose bouger. Soudain, il a dit: "Je crois que c'est Bigfoot» shannon parker

Brandon, l'homme qui était assis à côté de Stetson dans le train, a pris son téléphone et a commencé à filmer. «Pendant ce temps, j'ai essayé de prendre une photo avec mon appareil photo», a rapporté la femme d'affaires de 44 ans sur Facebook. Et voici la vidéo en question:

Vidéo: facebook

Outre Shannon et son mari, trois ou quatre autres personnes dans le train auraient également vu Bigfoot. La femme d'affaires américaine affirme que son post Facebook, qui a déjà été partagé des milliers de fois, est la preuve que de plus en plus de gens croient à l'existence de la créature.

Shannon et Stetson Parker. Image: facebook/shannon parker

Dans une interview accordée au New York Post, Shannon Parker a donné plus de détails sur sa rencontre avec la créature. Elle a notamment assuré que Bigfoot mesurait environ deux ou trois mètres de haut et était de couleur brune, ce qui le rendait difficile à voir lorsqu'il était assis. Elle a également déclaré croire encore plus en l'existence de Bigfoot depuis cette expérience.

Mais ce n'est pas tout. Le conducteur du train a également renforcé l'opinion du couple. Lui-même a raconté être tombé sur des empreintes – vraisemblablement trop grandes pour être celles d'un animal ou d'un humain – alors qu'il se trouvait dans les montagnes.

Pas si réel que ça

Toutefois, selon les chercheurs dédiés à la légende de Bigfoot, tout ceci ne semble être que supercherie. «Cela me semble très faux », explique Cliff Barackman, cryptozoologue et directeur du North American Bigfoot Center sur X.

«Surtout si l'on regarde les jambes. Pas de muscles, plutôt comme un simple pantalon. Encore une arnaque, semble-t-il» Cliff Barackman

Selon plusieurs rumeurs lancées sur les réseaux sociaux, la société Sasquatch Expedition Trailers aurait été à l'origine de cette blague – qu'ils ont par ailleurs déjà fait par le passé. Néanmoins, l'entreprise a immédiatement démenti sur Instagram. Le mystère reste donc entier...

(pre)

Traduit et adapté de l'allemand par sia