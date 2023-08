On ne sait pas exactement pourquoi cette bourgade de la banlieue de Pittsburgh est particulièrement touchée par le phénomène. Selon l'agence américaine PHMSA, responsable de la sécurité des gazoducs, il y a eu au total 2 700 fuites de gaz aux États-Unis entre 2010 et 2022, provoquant 362 explosions et faisant perdre la vie à 140 personnes. (sbo)

On ignore encore la cause exacte de l’accident, mais la piste d’une fuite de gaz est envisagée. La maison, comme plusieurs autres du quartier, était construite au-dessus d’une ancienne mine, explique le Daily Mail .

La caméra d’une sonnette a immortalisé un moment ahurissant. Six personnes sont mortes suite à l'explosion d'une maison dans une petite ville de Pennsylvanie. La déflagration a été telle que deux maisons voisines ont été détruites et trois autres personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Les théories les plus bizarres pour sauver le climat

Selon un astronome, pour refroidir la Terre, on pourrait la protéger d'une partie de la lumière du soleil avec un parapluie géant. Il n'est pas le seul chercheur à imaginer de telles solutions.

L'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine et même l'Amérique du Sud souffrent des vagues de chaleur actuelles. Il est indéniable qu'avec le réchauffement climatique, de tels événements extrêmes vont devenir plus fréquents et plus violents.