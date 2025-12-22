James Ransone est décédé. Image: www.imago-images.de

«The Wire»: l'acteur James Ransone retrouvé mort

L’acteur américain est décédé vendredi dernier à l’âge de 46 ans, rapportent plusieurs médias américains.

Selon TMZ, James Ransone a été retrouvé sans vie vendredi à son domicile de Los Angeles par la police. La piste d'une intervention d'un tiers a d'ores et déjà été écartée. L'acteur de 46 ans aurait mis fin à ses jours.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

A l'écran depuis plus de vingt ans, James Ransone avait enchaîné les petits rôles avant de connaître la notoriété en 2003 grâce à la série The Wire. Il y incarnait Ziggy Sobotka, un personnage qui, au fil des saisons, était devenu l’un des chouchous du public.

Ces dernières années, on l’avait surtout vu dans des films d’horreur comme Sinister, Ça: Chapitre 2 ou encore The Black Phone, dont la suite est sortie en salles cette année.

Il avait deux enfants

Sa jeunesse avait été marquée par des périodes particulièrement difficiles. James Ransone avait raconté avoir été victime d’abus sexuels à l’adolescence, un traumatisme qui l’avait ensuite conduit à la toxicomanie. Après sa désintoxication en 2006, il avait porté plainte contre son agresseur.

James Ransone laisse derrière lui son épouse et leurs deux enfants. Ses proches ont déjà appelé, sur les réseaux sociaux, à soutenir des organisations actives dans le domaine de la santé mentale et à renforcer la sensibilisation. (dab/jzs)