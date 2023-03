Les hommes célibataires ont un problème d'hygiène au lit

La couche des jeunes hommes célibataires entre 18 et 25 ans serait un véritable nid à microbes. The Image Bank RF

Les hommes célibataires ont un sérieux problème d'hygiène au lit

Vous ne partagerez plus la couette de vos copains célibataires de la même manière après avoir pris connaissance de ce sondage.

Selon un sondage britannique, de nombreux hommes célibataires ne sont pas très regardants sur l'hygiène de leur chambre à coucher. Près de la moitié d'entre eux ne changent les draps de leur lit que quatre fois par année - nettement moins que ce qui est préconisé par les experts de la santé.

L'enquête a été menée par un fabricant de matelas auprès de plus de 2000 adultes au Royaume-Unis. Les résultats sont accablants: les hommes âgés de 18 à 25 ans sont la catégorie de la population aux pires pratiques d'hygiène en matière de literie.

Un quart d'entre eux ne lavent leurs draps qu'une fois par an.

Pourquoi c'est dangereux

Les raisons de ce mauvais comportement en matière d'hygiène ne sont pas claires. Certains experts avancent que les hommes seraient moins attentifs à la propreté que les femmes.

D'autres supposent que les hommes ne passent pas autant de temps dans leur chambre à coucher, et ne voient donc pas la nécessité de changer leurs draps plus souvent.

Ne pas laver ses draps peut causer des désagréments considérables: des housses de couette et des draps sales peuvent favoriser la prolifération de bactéries et de champignons, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Les punaises de lit et autres parasites peuvent également se multiplier plus facilement dans des draps sales.

La plupart des experts de la santé recommandent de laver les draps au moins toutes les deux semaines. Toutefois, si vous êtes allergique aux acariens ou à d'autres allergènes, vous devrez peut-être laver vos draps plus souvent. (kad)

(Traduit de l'allemand par nva)