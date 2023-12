Enfermées dans la prison Tallahassee, Ghislaine Maxwell (à droite) et Narcy Novack (à gauche) sont devenues les nouvelles meilleures amies du monde. image: shutterstock

En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»

Cette nouvelle meilleure amie n'est autre que Narcy Novack, double meurtrière condamnée pour les assassinats sauvages de son mari et de sa belle-mère.

En prison, le temps peut sembler long. Alors, quoi de mieux qu'une agréable compagne de cellule pour se détendre? L'ancienne mondaine Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de réclusion pour trafic sexuel de mineures, l'a bien compris.

L'ex-compagne du milliardaire Jeffrey Epstein s'est donc liée d'amitié avec une codétenue, dont la sinistre réputation n'a rien à lui envier, rapporte cette semaine le tabloïd The Mirror. Emprisonnée depuis 2012, Narcy Novack a été reconnue coupable d'avoir orchestré la mort de son mari millionnaire et de sa belle-mère, dans des conditions pour le moins sordides.

Comme larrons en foire

Pour rappel, les deux femmes accomplissent leur (longue) peine dans la prison de Tallahassee, en Floride, où Maxwell a été transférée le mois dernier. Un centre pénitentiaire dit de «faible sécurité», qui s'assimile davantage à un «camp de vacances» qu'à une prison, juge le Daily Mail. Les détenues y sont encouragées à jardiner, à cuisiner, à faire de la pâtisserie, ou à pratiquer du yoga, du pilates, de la musculation, du softball, et encore... du frisbee.

C'est dans ce contexte a priori plein de joie et de bonne humeur que Ghislaine Maxwell s'est trouvée une meilleure amie, en la tristement célèbre double-meurtrière Narcy Novack. Selon une source du Mirror, sitôt arrivée, «Ghislaine s'est immédiatement dirigée vers Narcy».

«Ensemble, elles passent des heures à parler, rire et plaisanter»

Il faut dire que les deux prisonnières partagent de nombreux points communs: outre le fait qu'elles ont quasiment le même âge (Maxwell a 60 ans et Novack, 65 ans), leur goût prononcé pour les millionnaires et la vie de jet-setteuses a achevé de cimenter leurs liens.

Une différence, toutefois: si Ghislaine Maxwell, détenue n°02879-509, a toujours baigné dans les privilèges et les fêtes somptueuses avec princes, stars et autres aristocrates, l'impitoyable Narcy Novack a gravi toute seule les échelons de la société américaine, à coups de strip-teases et de sexe.

«Cruelle et sadique»: c'est qui, Narcy Novack?

Mariée au magnat de l'hôtellerie multimillionnaire et playboy Ben Novack Junior, connu pour ses nombreuses infidélités, l'épouse éplorée avait finalement décidé de s'en débarrasser. Et comme cela ne suffisait pas, elle en avait profité pour éliminer également sa belle-mère, Bernice (86 ans), avec la complicité de son frère, d'un vaudou et de plusieurs tueurs à gages.

Nancy Novack et son mari Ben, dont elle a fomenté le meurtre. image: murderpedia.org

Si l'assassinat de Bernice à coups de clé à molette est déjà particulièrement sauvage, le sort de son fils s'avère encore moins enviable: ligoté avec du ruban adhésif dans le lit de son hôtel new-yorkais, le mari infidèle avait été achevé à coup d'haltères. Après quoi, Narcy Novack avait réclamé à ses hommes de main de lui arracher les yeux avec un couteau pour qu'en dépit de sa mort, «il ne puisse jamais regarder une autre femme».

Des meurtres, motivés par «la haine, la cupidité et la vengeance», qui «impliquaient une sauvagerie particulièrement cruelle, sadique et gratuite rarement vue dans les annales du crime», avaient conclu les procureurs en 2012, rappelle le Daily Mail. Le juge avait affirmé qu'il ne pouvait trouver aucun facteur atténuant dans la vie de Narcy Novack: «Il n'y a vraiment rien pour expliquer ce qu'elle a fait», a-t-il déclaré.

«Elle a vécu une vie de privilège»

Une réputation impitoyable qui n'a manifestement pas effrayé Ghislaine Maxwell. (mbr)