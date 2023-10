Michelle Martin (à gauche) et Marc Dutroux, en 2004 au tribunal d'Arlon. image: imago stock&people

Des filles abusées mouraient de faim dans sa cave: l'ex de Dutroux est libre

Au milieu des années 90, une terrible série d'enlèvements et de meurtres de jeunes filles secoue la Belgique et le monde. Voici l'histoire de Michelle Martin, la femme dans l'ombre du criminel.

Avertissement Attention, cet article contient des détails choquants et très douloureux, susceptibles de heurter certaines sensibilités.

Elle a passé ces huit dernières années dans un village, en colocation avec une ancienne juge à la retraite. Et avant cela, trois dans un couvent, entourée des religieuses des clarisses de Malonne, près de Naumur. Les soeurs avaient accepté de resocialiser Michelle Martin. Même si elles devaient, pour cela, accepter que leur couvent soit placé sous surveillance policière permanente. En 2012, après 16 ans de détention, Michelle Martin avait en effet bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée. Et comme elle avait trouvé Dieu en prison, les sœurs de la miséricorde ont bien voulu lui offrir un refuge. En 2015, la fermeture du couvent force l'ancienne détenue à dénicher une nouvelle maison: ce sera chez une juge retraitée.

Depuis quelques jours, sa liberté conditionnelle est levée: Michelle Martin est à nouveau une femme libre. La Belgique entame une nouvelle phase du traumatisme Dutroux. Car Michelle Martin n'est pas une prisonnière comme les autres: elle est l'épouse et la complice du meurtrier multirécidiviste Marc Dutroux. Lui, le «monstre» de Belgique. Elle, la «sorcière».

En 1981, les amants terribles se rencontrent lors d'une sortie en patins à glace. Elle a 21 ans, c'est une timide institutrice fraîchement diplômée. Lui en a 25, c'est un homme marié, père de deux enfants qu'il a déjà placés dans un foyer, ancien prostitué et petit délinquant de profession. Michelle tombe immédiatement sous son charme. C'est à elle qu'incomberont les tâches de l'ombre dans les affaires: assister son homme dans l'enlèvement des jeunes femmes, dont il abuse devant les caméras, et vendre les enregistrements ensuite.

Michelle Martin. image: imago stock&people

En 1986, Marc et Michelle sont arrêtés, puis condamnés trois ans plus tard: lui à 13 ans, elle à 5 ans. Ensemble, ils ont enlevé et abusé cinq jeunes femmes âgées de 16 à 19 ans. Ils se marient au pénitencier et sont graciés après seulement trois ans, bien que la mère de Dutroux ait mis en garde les autorités contre son fils. La porte ouverte à une nouvelle série de crimes.

Le psychiatre de Dutroux atteste que son client a subi de graves dommages psychologiques du fait de son incarcération. Il est dès lors incapable de travailler, bénéficie d'une pension et consomme une grande quantité de psychotropes et de tranquillisants - dont il se sert aussi pour endormir ses nouvelles victimes. Par trois fois, Michelle Martin et lui deviennent parents. Une fois d'une fille, le résultat d'une expérience. Dutroux est convaincu que les filles sont conçues à partir d'un sperme particulièrement apte à la survie. C'est pourquoi il persuade Michelle de conserver pendant trois jours dans son corps un préservatif rempli de son sperme et de l'ouvrir ensuite. L'expérience réussit. Il ne s'intéresse pas à ses propres enfants. Davantage à ceux des autres.

Marc Dutroux. image: EPA

Dans la cave d'une maison de Charleroi, Dutroux transforme un ancien réservoir d'eau de pluie en cachot. Mesures: un mètre de large, 215 cm de long, 165 cm de haut. Pas de fenêtre. Michelle peint la minuscule cellule, cachée derrière une étagère, en jaune - une couleur joyeuse - et la décore de volumes de Tintin. Dutroux y enferme Melissa Russo (8 ans) et Julie Lejeune (8 ans), enlevées le 24 juin 1995.

Eefje Lambrecks (19 ans) et An Marchal (17 ans), enlevées le 22 août 1995, seront emmenées dans la maison d'un complice.

Une fois de plus, sa mère s'adresse à la police et lui demande instamment de fouiller la maison de son fils à la recherche des filles disparues. Une fouille qui ne sera effectuée qu'en décembre... pour un tout autre motif: vol de voiture. Ce sont des voix d'enfants dans la maison qui mette la puce à l'oreille d'un enquêteur, mais il se persuade qu'elles proviennent de la rue.

Le cachot jaune dans la cave de Marc Dutroux, rue de Philipville, à Marcinelle. image: imago stock&people

Toujours dans le cadre du vol de voiture, Dutroux est arrêté en décembre 1995. Il revient à sa femme de s'occuper des enfants, mais refuse d'apporter à manger aux deux petites dans la cave, qu'elle les considère comme des animaux menaçants. Parfois, elle jette un sac en plastique contenant de la nourriture. Ce qu'il en advient ne l'intéresse pas. Elle préfère nourrir les deux chiens qui surveillent la propriété.

En mars 1996, Dutroux est libéré. Il traîne dans sa camionnette Sabine Dardenne, 12 ans, le 28 mai, et Laetitia Delhez, 14 ans, le 9 août. Sa femme est au volant. Mais voilà qu'un témoin oculaire a noté son numéro d'immatriculation et dès le 13 août, Dutroux, sa femme et deux complices sont arrêtés.

Aucune trace de Sabine et de Laetitia. Jusqu'à ce que Dutroux attire l'attention des enquêteurs sur la cellule de sa cave. Le 15 août, les filles sont libérées. Sous-alimentées, nues, apeurées, elles ne sont que sommairement protégées de l'énorme meute de médias, lorsqu'elles sortent de la maison. Leurs visages en larmes à travers les vitres de la voiture de police feront le tour du monde.

La maison de Dutroux s'apprête à être démolie pour laisser place à un mémorial. image: www.imago-images.de

Le 17 août, Dutroux dirige la police vers les corps de Melissa et Julie, enterrés dans le jardin. Il est possible qu'il les ait enterrées vivantes, presque mortes de faim. Le 3 septembre, il révèle la cachette des corps d'An et d'Eefje. Dutroux parvient ensuite à s'échapper. Il maîtrise un policier au tribunal, lui arrache son pistolet et s'enfuit. Il sera à nouveau arrêté quelques heures plus tard.

Il prétend avoir protégé ces enfants contre des forces encore plus maléfiques. Il confesse avoir abusé de Sabine et de Laetitia. Il a donné des bonbons à Sabine après une fellation pour qu'elle ne garde pas mauvais goût dans la bouche. De son côté, Michelle Martin avoue tout. Elle affirme avoir agi sous la contrainte. Être avec Dutroux, c'est comme vivre dans une secte. Une peur, toutefois, était encore plus grande que celle du psychopathe à ses côtés: la peur de se retrouver seule.

Le 22 août 1996, les cercueils de Melissa Russo et Julie Lejeune sont conduits à l'église. image: imago stock&people

«Je n'ai plus peur maintenant», prononce-t-elle le 4 mars 2004 lors du grand procès au tribunal. Elle n'aurait jamais vu Julie, Melissa, An et Eefje. «Je ne suis jamais entrée dans la cachette. Je ne pouvais pas supporter cette réalité. Pour moi, elles étaient comme des animaux sauvages qui allaient m'attaquer». Martin et Dutroux sont alors séparés depuis un an. Divorcés depuis 1992, ils peuvent prétendre à davantage d'allocations familiales, en tant que ménages séparés.

Le procès est suivi par 1300 journalistes du monde entier. La Belgique est à la dérive. Suite à l'affaire, plusieurs ministres démissionnent. Sans les graves erreurs des autorités, certaines des filles pourraient encore être en vie. L'affirmation de Dutroux selon laquelle il aurait exécuté les enlèvements sur ordre d'un plus grand réseau belge de pornographie enfantine s'étend jusqu'aux plus hautes sphères.

La reine Mathilde de Belgique assiste à une cérémonie commémorative en 2021. image: keystone

Jusqu'à l'ouverture du procès, 27 témoins potentiels ont perdu la vie dans un accident, un meurtre ou un suicide. En 2010, l'avocat des familles des victimes de Melissa et Julie est lui-même condamné pour pornographie infantile, son fils tente de le poignarder. La misère des familles des victimes et des survivants est inimaginable. Les détails débattus au tribunal sont désolants. Ceux qui ont dû enquêter sur cette affaire sont aujourd'hui des hommes brisés. Marc Dutroux, âgé désormais de 65 ans, qui doit rester en prison jusqu'à sa mort, et son assistante Michelle Martin (62 ans), ont provoqué une horreur inconcevable.

Ces dernières années, Michelle Martin a étudié le droit dans le cadre d'un enseignement à domicile. Des cours dispensés par la juge à la retraite qui l'a accueillie. Aujourd'hui, Martin cherche un emploi et n'en trouve pas. A la question de savoir si elle ne mériterait pas une deuxième chance, le père de Julie a répondu clairement que non.