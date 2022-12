Selon Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Harry et Meghan ne l'ont jamais tenue informée de leur projet Live to Lead. Et ce n'est pas faute d'y apparaître. image: keystone

Cette ministre est dans le docu d'Harry et Meghan mais il y a un problème

Jacinda Ardern ne savait même pas qu'elle figurerait dans Live to Lead, le prochain documentaire du prince Harry et de Meghan Markle, lorsque la bande-annonce a été dévoilée cette semaine.

Voilà le genre de chose qui n'arrive jamais au commun des mortels: donner une interview, l'oublier, puis se réveiller un matin et découvrir sa bobine dans une bande-annonce. Et pas n'importe laquelle! On parle quand même de la nouvelle production d'Harry et Meghan, Live to Lead, consacrée au «leadership efficace».

C'est pourtant la drôle de surprise qui est arrivée à Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Dans la bande-annonce, elle apparaît à plusieurs reprises. Et on ne parle pas d'une toute petite intervention... mais d'une longue interview. Le hic? On ne lui a jamais demandé son avis.

Mais...

Comment diable est-ce possible, allez-vous demander? Il faut remonter à 2019: à l'époque, la Première ministre accorde un entretien d'une heure à la Fondation Mandela, co-productrice du documentaire Netflix d'Harry et Meghan. Thème de l'interview? «Les attributs clés du leadership destinés aux jeunes leaders en herbe du monde entier» (wow).

En 2019, Ardern s'en tient à ses propos et accorde à la fondation l'entier droit aux images. «A l'origine, nous avions été informés que les produits seraient des livres imprimés et numériques, des courts métrages et des livres audio», stipule mercredi un communiqué de son bureau.

Deux ans et demi après cet enregistrement, en mai 2021, l'équipe de la première ministre est informée d'un projet de documentaire d'Harry et Meghan, mais la politicienne n'est «pas restée proche» de ces discussions.

«Du coup, j'ai pris conscience de ce qui se passait hier» Jacinda Ardern, au Guardian

Après leur rencontre en 2018, dans le cadre d'une tournée officielle en Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern n'a plus jamais entendu parler d'Harry et Meghan. Image: AP

«Je n'ai pas été impliquée dans la prise de décision concernant ce qui se passera ensuite et je n'ai pas eu de contact direct avec les Sussex», a affirmé Jacinda Ardern au Guardian. Pour la presse britannique et néo-zélandaise, cette déclaration a tout d'une «prise de distance» avec Harry et Meghan.

«Ce n'était pas tant un camouflet qu'un dénigrement diplomatique», ricane le Times.

En ce qui concerne Jacinda Ardern et les bribes d'interview utilisées dans le documentaire, la surprise ne sera pas complète - vu que les propos sont, a priori, tous sortis de sa bouche. Reste à savoir comment ils seront exploités par les producteurs, pour revenir sur son parcours et sa position de leader. (mbr)