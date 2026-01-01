assez dégagé-1°
La famille royale britannique a vécu une année rare

La famille royale conclut une année 2025 nettement moins amère que prévu.
Les Windsor concluent une année globablement positive.getty/watson
Commentaire

La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime

Alors que les Windsor et le commun des mortels s'apprêtent à dire «bye bye» à 2025, l'heure est venue de tirer un bilan de ces douze derniers mois. Et, une fois n'est pas coutume, cette année s'est avérée loin d'être catastrophique pour la famille royale britannique.
01.01.2026, 15:5401.01.2026, 15:54
Marine Brunner
Marine Brunner

Il y a plus de 33 ans, lors d'une allocution vouée à entrer dans les livres d'histoire, la reine Elizabeth II déviait un poil de son pragmatisme habituel pour lâcher un aveu de faiblesse et une expression mémorable. Annus horribilis.

Elizabeth II
Divorce, scandales, incendie: 1992, la pire année du règne de la Reine

Si 1992 n'avait pas épargné les Windsor, en effet, entre drames personnels, scandales familiaux et autres déconvenues publiques, des annus horribilis, la famille royale en connaîtra beaucoup d'autres au cours des trois décennies suivantes.

Les années 2020 se sont révélées âpres pour la Firme. Le tourbillon et le grabuge du «Megxit», auquel s'est greffée la pandémie de Covid-19, en 2020. La disparition d'Elizabeth II, en 2021. Le couronnement de son fils Charles III et les assauts répétés d'Harry et Meghan contre la monarchie, en 2022. Quant à 2023, elle a fait office de cerise sur ce cake de la misère, avec les cancers successifs du souverain et de la princesse Kate.

En 2025, la famille royale semble avoir enfin repris son destin en main. Avec une ligne claire: faire un succès des derniers moments de Charles III sur le trône, avant de passer la barre au futur William V. Un héritier plus serein - voire impatient - que jamais.

William s'est déjà emparé du pouvoir

Bonnes nouvelles et nouvelles directions

2025 a commencé fort et en fanfare pour les royals. Mi-janvier, la princesse de Galles confirmait sa rémission d'un cancer - toujours inconnu à ce jour. Et si les observateurs des Windsor se préparaient déjà psychologiquement à ce que Kate pointe nettement moins souvent le bout de son nez en public, comme des sources du palais l'avaient suggéré, il n'en a rien été.

LONDON, ENGLAND - MAY 05: Prince George, Catherine, Princess of Wales, Prince Louis and Princess Charlotte watch the flypast to mark the 80th anniversary of VE Day on May 05, 2025 in London, England. ...
Kate a pris part à des évènements à intervalles réguliers tout au long de l'année.WireImage

Au contraire. Fidèle au service irréprochable dont elle nous gratifie depuis son arrivée dans la monarchie, Catherine a renvoyé l'image d'une future reine en puissance plutôt que d'une princesse recroquevillée dans sa tour. Ses apparitions et ses combats ont été choisis avec plus de soin et de précision, sans en enlever la brillante perfection qui fait le charme de Kate.

Son mari n'est pas en reste. Après des mois troubles en tant que mari, père de famille, fils et héritier du trône d'Angleterre, jalonnés par les incertitudes, William a pris du galon. En remplaçant son père au pied levé et à plusieurs reprises lors d'évènements de premier plan à l'étranger, le prince de Galles se pose de plus en plus comme un véritable chef d'Etat - et semble même y prendre goût.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: (L-R) Catherine, Princess of Wales and William, Prince of Wales receive US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Windsor Castle on September 17, 2025 ...
Kate et William ont parfaitement incarné la relève de la monarchie cette année.Getty Images Europe

Déployé par le Premier ministre britannique Keir Starmer, William a notamment prouvé son utilité en caressant Donald Trump dans le sens du poil. Un atout incontestable pour le Royaume-Uni, afin de rester dans les bonnes grâces de l'imprévisible président américain. Véritable succès diplomatique, sa visite d'Etat, en septembre, a été l'occasion pour la monarchie de prouver comme rarement son utilité.

Analyse
La Suisse doit s'inspirer de cet homme pour gérer la «bombe Trump»

Donald Trump n'a pas constitué le seul thème politique sensible. En leur qualité de véritables outils de soft power ambulants, Charles III et les siens ont joué un rôle dans le dossier de la guerre en Ukraine, des rapports avec l'Union européenne ou encore de l'indépendance du Canada.

Voici les détails croustillants du banquet de Trump et Charles III

Malgré les risques évidents de flirter avec la politique, Charles III n'a pas démérité. Flanqué de sa fidèle acolyte, la reine Camilla, le monarque de 77 ans a démontré que, malgré son traitement contre le cancer, il pouvait mener de front plusieurs voyages d'Etat à l'étranger et assurer un service plus que satisfaisant à domicile. Pour preuve, il vient de rafler la palme du «royal le plus travailleur» de l'année, en assurant quelque 535 engagements en 2025.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 18: King Charles III departs Old Brewer&#039;s Yard after his visit to Guinness Open Gate Brewery London on December 18, 2025 in London, England. T (Photo by Neil Mockford/G ...
Charles surpasse ainsi sa soeur, la princesse Anne, qui a conservé jalousement son titre pendant des années.Getty Images Europe

Le cas Sussex

Si 2025 s'est presque apparentée à un long fleuve tranquille pour les Windsor, c'est également parce qu'Harry et Meghan se sont tenus tranquilles. Trop occupés de leur côté de l'Atlantique, le duc et la duchesse de Sussex, qui semblent avoir définitivement abandonné l'idée de tirer profit de leur passé royal, se sont concentrés sur leurs propres projets.

La «démoniaque» Meghan fait fuir une énième employée

Pendant que Meghan se réincarnait en Bree Van De Kamp des temps modernes, le prince Harry s'est attelé à tendre plusieurs perches et autres rameaux d'olivier à ses proches britanniques. Des pourparlers de paix entre les équipes des deux camps, cet été, ont permis des avancées décisives et d'aboutir à un premier entretien entre Charles et son fils en plus d'un an et demi. La preuve qu'on n'arrête jamais le progrès, même dans l'une des plus vieilles institutions du monde.

De nouveaux défis

La famille royale ne serait évidemment pas ce qu'elle est sans son lot de petits et plus gros scandales. L'un d'entre eux - et le principal - a pris cette année encore la forme d'un sexagénaire à la mine déconfite et aux cernes épais, anciennement connu sous le nom de prince Andrew. Si la seule évocation de son prénom a dû hérisser le poil du roi, de son héritier et de leurs conseillers à plus d'une reprise en 2025, Charles III a fini par empoigner le taureau par les cornes.

Le prince Andrew va tout perdre

Il aura fallu au souverain de (trop) longues décennies de scandales, avant de se décider à trancher cette branche pourrie de son arbre généalogique. Ce sont finalement les nouvelles révélations sur les liens d'amitié entre Andrew et le milliardaire Jeffrey Epstein qui auront eu raison de la patience de Charles et des titres d'Andrew.

Cette destitution brutale ne marque pas pour autant la fin des soucis de Charles III avec son cadet. Il lui faut désormais mener à bien l'expulsion d'Andrew de son manoir de 30 pièces, Royal Lodge. Les premiers murmures des courtisans laissent supposer qu'il ne se laissera pas déloger si facilement.

Orteils, bain, orgie: ce que révèle le livre «dévastateur» sur Andrew

Parmi les autres dossiers touchy à l'agenda, le «cas Harry» risque de s'imposer à nouveau au souverain en 2026. Six après le départ de son fils et de sa bru pour les Etats-Unis, de l'eau a coulé sous les ponts, il est plus que temps pour chaque camp de passer à l'étape suivante: une véritable réconciliation.

Alors que sa famille vient de traverser une année d'accalmie rarissime, Charles III aura à coeur de poursuivre sur cette lancée. Ça tombe bien, le souverain vient de partager des mises à jour rassurantes quant à son état de santé et à son traitement, voué à être allégé dès le mois de janvier. De quoi, espérons-le, laisser présager quelques nouveaux succès pour la Firme.

