Pourquoi les images du documentaire sur Harry et Meghan sont trompeuses

Si la bande-annonce du documentaire sur le prince Harry et Meghan Markle laisse entendre que leur couple a traversé un véritable enfer médiatique, la réalité qui se cache derrière plusieurs séquences est tout autre.

Traque de paparazzis affamés, intrusion dans leur vie privée, crises de larmes et de nerfs: voici en substance le propos du documentaire d'Harry & Meghan, dont la première bande-annonce a été dévoilée le 24 novembre, et la version longue le 5 décembre.

Vous l'avez manquée? Par ici!

Depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour nuancer ces séquences ô combien vendeuses. Petite remise en contexte.

Photos détournées

Premier hic signalé le 4 décembre par le photographe Doug Seeburg du tabloïd The sun: ces rangées bien alignées de photographes à la quête du cliché parfait... n'avaient absolument pas Harry et Meghan dans l'objectif.

Dans leur viseur? Les acteurs du casting de Harry Potter. image: netflix

Cette photographie en noir et blanc a été prise en 2011, lors de la première du film Harry Potter et les reliques de la mort. Harry et Meghan se sont rencontrés cinq ans plus tard, en 2016. Aucun des deux n'a assisté à la première.

Un autre extrait tiré de la bande-annonce ne met pas non plus le couple en scène, révèle Page six: il s'agit de photographes grouillant autour d'un tribunal au Royaume-Uni. Un procès de la mannequin britannique Katie Price pour conduite en état d'ivresse. Evidemment, pas d'Harry et de Meghan non plus.

image: netflix

Et lorsque la voix de Meghan en off affirme que la maison royale n'allait pas la protéger, sur fond d'images d'une voiture poursuivie par des photographes, là encore, elle est absente des plans.

En fait, il s'agit de l'ancien avocat du président Trump, Michael Cohen, en train de quitter son appartement de New York en 2019. image: netflix

Photographes autorisés

Jusque-là, on peut seulement regretter une négligence de Netflix. Mais ce n'est pas tout! De nombreuses images de la bande-annonce laissent supposer que la presse a piétiné allègrement l'intimité du couple. En fait, certaines avaient été approuvées par le couple en personne.

C'est le cas de cette photographie. Si elle peut paraître très intrusive de prime abord, elle a été capturée pour un dossier de presse, réalisé dans le cadre du voyage d'Harry et Meghan en Afrique du Sud. image: netflix

«Cette photographie utilisée par Netflix, Harry et Meghan pour suggérer l'intrusion de la presse est une parodie complète», s'agace le correspondant royal britannique Robert Jobson lundi sur Twitter.

«Elle a été prise dans une piscine accréditée à la résidence de l'archevêque Tutu, au Cap. Seulement trois personnes occupaient le poste accrédité. H&M a accepté la position. J'étais là.»

Lors de ces tournées et visites officielles à l'étranger, seuls un ou deux reporters sont autorisés à se joindre à la famille royale. Cette photo de Meghan Markle et du prince Harry portant leur bébé, Archie, a été prise en Afrique du Sud par un photographe accrédité.

«Personne d'autre n'était autorisé à entrer et nous avons partagé les mots et les photos avec les médias britanniques» Robert Jobson, photographe

Un propos aussitôt corroboré par le rédacteur en chef d'ITV sur Twitter: «Le tournage d'Archie à la résidence de l'archevêque Tutu était très contrôlé», avant de préciser: «Et la caméra d'ITN productions filmant le documentaire sur l'Afrique des Sussex était là avec leur permission. Ce n'était pas une mêlée médiatique».

Les téléspectateurs sont invités à se faire leur idée par eux-mêmes: les trois premiers épisodes du documentaire tant attendu seront disponibles dès le 8 décembre.