en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Société
People

Le chanteur Barry Manilow souffre d'un cancer

Barry Manilow performs during the Pre-Grammy Gala on Saturday, Feb. 1, 2025, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Barry Manilow
La carrière de Barry Manilow s'étend sur six décennies.Keystone

Le chanteur Barry Manilow souffre d'un cancer

L'interprète de Mandy et de Copacabana est atteint d'un cancer du poumon. Il a partagé la nouvelle sur Instagram.
23.12.2025, 10:5223.12.2025, 10:52

Le chanteur et compositeur américain Barry Manilow, 82 ans, interprète notamment de succès comme Copacabana ou Mandy, a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux souffrir d'un cancer du poumon. Il prévoit une opération prochaine.

Dans un post sur Instagram, le chanteur a indiqué qu'une IRM prescrite après une longue bronchite «a découvert une tumeur cancéreuse dans (son) poumon gauche qui nécessite d'être retirée».

«C'est un coup de chance (et un excellent médecin) qui ont permis qu'elle soit détectée aussi tôt»

Le chanteur a précisé qu'il allait subir une intervention chirurgicale et qu'en conséquence il annulait ses concerts prévus jusqu'en janvier. «Les médecins ne pensent pas que (la tumeur) se soit propagée et je passe des tests pour confirmer leur diagnostic», a ajouté le chanteur.

«Pas de chimio, pas de radiothéraphie, juste du bouillon de poule et des rediffusions de la série I love Lucy»

Un retour sur scène en 2026?

La carrière de Barry Manilow s'étend sur six décennies. Il a connu de grand succès dans les années 1970 avec des titres comme Mandy ou Copacabana. Il a fait part de son souhait de revenir sur scène à la mi-février 2026.

Vidéo: YouTube/BarryManilowVEVO

«Je compte les jours avant de retourner dans mon deuxième chez-moi au Westgate Las Vegas pour nos concerts du week-end de la Saint-Valentin les 12-13-14 février», a-t-il déclaré dans son communiqué. «Quelque chose me dit que ce week-end de février va être une sacrée fête!», a-t-il conclu. (jzs/ats)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
Ce musicien suisse réalise une prouesse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«The Wire»: l'acteur James Ransone retrouvé mort
L’acteur américain est décédé vendredi dernier à l’âge de 46 ans, rapportent plusieurs médias américains.
Selon TMZ, James Ransone a été retrouvé sans vie vendredi à son domicile de Los Angeles par la police. La piste d'une intervention d'un tiers a d'ores et déjà été écartée. L'acteur de 46 ans aurait mis fin à ses jours.
L’article