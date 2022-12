James Cleverly affirme que le roi Charles III est un partisan d'un Royaume-Uni multiculturel. Image d'archives: sda

Racisme: le chef de la diplomatie britannique défend les «Royals»

James Cleverly, chef de la diplomatie britannique, s'est exprimé dimanche pour défendre la famille royale après le scandale raciste à Buckingham et le lancement de la série Harry & Meghan.

Il n'y a pas plus grand partisan d'un Royaume-Uni multiculturel que le roi Charles III, a affirmé dimanche James Cleverly sur Sky News. Le ministre, dont la mère est originaire de Sierra Leone, a ajouté:

«Je pense que l'attitude de la famille royale envers ce pays reflète le pays moderne que nous voyons»

Harry et Meghan en streaming

James Cleverly a reconnu n'avoir pas encore regardé le documentaire Harry & Meghan dont les premiers épisodes, diffusés depuis jeudi sur la plateforme de streaming, se concentrent surtout sur le harcèlement des médias, les allusions racistes dans la presse et en ligne.

La suite, qui sera , diffusée jeudi, devrait évoquer avec encore plus de détails le manque de soutien de la part des «Royals» dont le couple estime avoir été victime. Le fils cadet du roi Charles III et son épouse américaine et métisse ont quitté en 2020 la famille royale et ont accusé l'an dernier la famille royale de manque de soutien et de racisme dans une interview à la télévision américaine.

Scandale raciste à Buckingham

La réaction de James Cleverly intervient aussi après un récent scandale raciste à Buckingham. A la tête d'une association de soutien aux femmes noires victimes de violences domestiques, Ngozi Fulani avait partagé fin novembre les propos jugés racistes que lui avait tenus Susan Hussey, une proche de la défunte reine Elizabeth II.

Susan Hussey avait démissionné dans la foulée de la polémique de ses fonctions honorifiques mais l'association de Ngozi Fulani a annoncé vendredi avoir dû cesser temporairement ses activités pour protéger ses équipes après des insultes racistes «horribles» en ligne. (sas/ats)