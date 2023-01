Le duc d'York en disgrâce, 62 ans, a été informé qu'il ne pouvait plus utiliser sa suite au palais. image: shutterstock

Le prince Andrew est viré de sa «garçonnière» (avec ses nounours)

Le prince en disgrâce a été cordialement invité à faire ses bagages et quitter sa garçonnière - sans oublier d'embarquer sa collection très particulière avec lui.

Il n'est jamais trop tard pour prendre son envol. Ce n'est pas le duc d'York, 62 ans, qui dira le contraire. Selon une information révélée en exclusivité par le Sun, le prince Andrew va devoir quitter sa suite luxueuse de Buckingham Palace.

Faute d'un représentant de l'autorité parentale, c'est le roi en personne, Charles III, qui aurait convié son frangin en disgrâce à faire ses cartons, selon une source anonyme du tabloïd britannique: «Le roi a clairement indiqué que le palais de Buckingham n'était pas un endroit pour le prince Andrew».

«D'abord, c'est son bureau qui a fermé l'année dernière. Maintenant, ce sont ses dortoirs» Une source royale anonyme, au Sun.

La garçonnière

Le prince devra donc quitter à regret sa «garçonnière», qu'il occupe depuis plusieurs décennies à l'occasion de ses déplacements dans la capitale. D'après la même source, Andrew «adorait» cette suite, qu'il campait déjà du temps de son mariage avec Sarah Ferguson.

En parlant de Fergie... Il a sucé des orteils royaux, il se livre enfin de Marine Brunner

Après leur divorce, en 1992, il a continué à l'occuper et à y inviter ses nouvelles petites amies. Mention spéciale au mannequin britannique Caprice, dans les années 2000, qui avait fait scandale en s'asseyant sur le trône. My Lord.

Quant à l'avenir immobilier d'Andrew, n'ayez crainte: bien que dépouillé de tous ses titres et de ses bureaux pour des soupçons d'abus sexuels sur mineurs, le duc d'York n'est pas sans solution.

A propos du scandale... Le prince Andrew prépare son retour

Andrew est toujours colocataire avec son ex-femme d'un appartement au Royal Lodge, la maison de Windsor Great Park, qui appartenait autrefois à la Reine mère.

Sans oublier la possibilité de déménager dans une suite du palais Saint James, où sa fille, la princesse Béatrice, occupe un appartement de quatre pièces.

Bref, il fait bon d'être un royal bachelor - «même si un appartement de garçon à St James's Palace n'a pas le même attrait pour un homme seul», déplore le Sun.

Une collection très particulière

Andew devra surtout prendre garde à glisser dans ses valises ses dizaines d'oursons et autres animaux en peluche. Une collection à laquelle il est très attaché et qui comprenait, à son apogée, non moins de 72 peluches - dont «un nounours tenant un cœur», deux hippopotames, une panthère noire, ainsi que des coussins brodés des inscriptions «papa», «canards» et «prince».

Parmi les oursons préférés du prince Andrew, les «Steiff», oursons à l'ancienne portant le costume de la royal navy.

L'année dernière, une ancienne femme de chambre de Buckingham Palace a révélé au Sun le soin maniaque que le prince porte à ses doudous.

«Il adorait les nounours et était très clair sur la façon dont il voulait qu'ils soient arrangés» Charlotte Briggs, ancienne femme de chambre à Buckingham Palace, au Sun

Son amour pour ses compagnons serait tel que le personnel de Buckingham aurait reçu un croquis sur leur disposition dans la chambre de Buckingham Palace. Le diagramme, qui daterait d'environ 2010, fournit notamment des instructions sur l'emplacement des cinq peluches préférées du prince, avec lesquels il dort encore aujourd'hui.

Gare aux membres du personnel inconscients qui ne respecteraient pas les directives de la feuille plastifiée: on rapporte que le prince pouvait «perdre son sang-froid» et de «se mettre à crier» en cas d'impair.

Selon le Sun, la collection de peluches a été quelque peu réduite ces dernières années. Mais les demandes concernant leur arrangement restent aussi strictes que jamais, selon des sources.