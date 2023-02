Image: Shutterstock

Les femmes ont plus de désir durant l'ovulation, mais il y a un problème

Les femmes se sentent plus attirantes au milieu de leur cycle et veulent faire l'amour plus souvent. Une nouvelle étude montre que cela passe totalement inaperçu auprès de leurs partenaires.

Jörg Zittlau / ch media

Les femmes semblent plus séduisantes, changent de comportement, veulent plus souvent des rapports sexuels, c'est l'idée qui se dégage lorsque l'on évoque le comportement des femmes lors de leurs jours de fertilité. Pourtant, selon les résultats d'une étude germano-irlandaise, les hommes ne remarquent rien.

Une équipe de chercheurs dirigée par Lara Schleifenbaum de l'université de Göttingen a recruté 384 jeunes couples dont les femmes avaient un cycle régulier. On les a simplement informés que l'étude portait sur les sentiments et les besoins dans le couple, puis on leur a demandé de parler d'eux-mêmes et de leur partenaire par e-mail ou SMS dans un journal en ligne pendant 40 jours.

Pas de réactions chez les hommes

Il s'est avéré que les femmes, dans la mesure où elles n'utilisaient pas de contraception hormonale, se sentaient plus attirantes que d'habitude pendant leur période de fertilité, en d'autres termes, durant les jours entourant l'ovulation. Leur désir sexuel augmentait également. Cela va donc de pair du point de vue de la reproduction.

Sauf que les hommes n'ont rien remarqué de tout cela. Ils n'ont pas trouvé leur partenaire plus attirante que d'habitude en milieu de cycle, et n'ont pas remarqué de changements chez elle. Leur jalousie n'a pas non plus augmenté, ils n'ont donc pas ressenti de besoin particulier de protéger leurs partenaires sexuels d'éventuels concurrents.

«Nous n'avons trouvé aucune preuve convaincante dans les 25 000 entrées de journal que les hommes remarquent ou réagissent au statut de fertilité de leur femme»

Les explications de cet écart pourraient, d'une part, résider dans la retenue qu'ont les femmes à montrer leur désir sexuel accru au milieu de leur cycle. D'autre part, il semblerait que les deux sexes n'ont pas assez de contacts directs et trop de liens numériques pour pouvoir enregistrer des changements de comportement chez l'autre.