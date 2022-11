Vidéo: youtube

«Je vais l'éventrer, ce mec!» une caméra cachée de Greg Guillotin dérape violemment

Dans le cadre de ses caméras cachées intitulées «Le Pire Gendre», diffusées sur C8, l'humoriste français Greg Guillotin a publié sur YouTube un épisode censuré par la chaîne. La séquence, dans laquelle un père de famille pète un plomb monumental, a fait un tabac sur la Toile.

Greg Guillotin a frappé fort. Le spécialiste français des caméras cachées a livré le 8 novembre une nouvelle galette sur sa chaîne youTube, qui a fait un carton avec 5,9 millions de vues en quatre jours seulement. L'épisode fait partie d'une docu-série montrant les coulisses de son prank «Le Pire Gendre», dont le but est de piéger des parents candides, en se faisant passer pour le petit ami insupportable de leur fille.

Dans cette caméra cachée, Greg (alias MC Guillaume) prend le rôle d'un pseudo-rappeur idiot vivant de petits trafics qui est, bien entendu, aux antipodes du titre de gendre idéal. Ses victimes? Eugène, 65 ans, père de famille, et sa femme, Brigitte, 57 ans, tous deux d'origine congolaise. Le couple s'en va donc rencontrer le nouvel amoureux de leur fille Tiphaine, laquelle est une comédienne de mèche avec l'équipe.

Le scénario, typique des traquenards signés Guilotin, a tiré toutes les ficelles du théâtre de boulevard - et pas les plus subtiles - pour pousser l'innocent couple à bout. «Vous voulez que je vous frappe la gueule?»: Le tempérament de feu du papa piégé a complètement dérouté Greg et sa feuille de route. «Vous êtes les piégés les plus difficiles qu'on a jamais eus», leur avouera-t-il, une fois le tournage terminé. Le prank a été tellement chaotique qu'il s'est achevé par une visite en force de la gendarmerie.

Le piège se referme

Avec sa joyeuse bande organisée, Greg Guillotin a su faire monter la sauce en concoctant à la petite famille congolaise un menu déjanté en plusieurs entrées. Il a d'abord créé un effet de teaser dans un taxi, dans lequel la famille découvre par téléphone le caractère lunaire de leur futur beau-fils. Puis, après une longue route (histoire de bien les isoler), les parents débarquent dans une villa de luxe (louée pour l'occasion), et se font battre froid par un guetteur (campé par Benoît le Thug).

La bande organisée de Greg Guillotin. Source: instagram

Dans la demeure, le piège se referme, et le décor annonce la couleur: une poupée gonflable bien visible, un magnifique tableau F*ck, ainsi qu'une petite guirlande bourrée de coquilles: «Bienvenu au parent de Tifaine». MC Guillaume et son coloc' Bebert (Ted Etienne) en slip ne vont pas y aller de main morte.

D'un chauffeur de taxi que l'on fait déguerpir à coup de faux glock, en passant par la composition de chansons grasses aux paroles fines et bien senties - notamment les titre Brrrrrr, ou Doigt dans le c** (on vous laisse découvrir les oeuvres), difficile, même pour le plus patient des invités, de ne pas sourciller.

Un enfant, un mariage, un pétage de plombs

Mais ce sont surtout les évocations de MC Guillaume sur sa vie sexuelle avec Tiphaine qui feront sortir Eugène de ses gonds, ainsi que ses plans pour fonder une famille. «J'ai visé dans le mille», rigole le pseudo-rappeur en référence à la grossesse (inventée) de sa complice. Déchaîné, et puisant dans un répertoire de jurons dignes d'un capitaine Haddock version hardcore, le daron ira jusqu'à éclater en mille morceaux une bouteille en verre sur la table, juste sous le nez de sa femme. Ambiance:

«Je vais l'tailler», «Je vais le saigner»; «Je vais lui brûler sa baraque»; «Je vais l'éventrer le mec»; «je vais le déchirer en deux avec la bouteille»

Entre le désespoir de voir sa fille avec un «loser» et ses tentatives ratées pour la dissuader de continuer la relation, le paternel furax finit par crier tour à tour sur sa fille, sa femme, et le pauvre Bebert effaré:

Le daron: -«Je pète tout moi, je pète tout»

Bébert: -«Mais y'a pas besoin de péter, moi, je suis tranquille hein»



Pour sa part, Brigitte et son calme olympien n'ont pas laissé la Toile insensible. Sa placidité est demeurée intacte face au pétage de plombs de son époux, rendant la séquence encore plus surréaliste.

«Je n'ai jamais vu une réaction pareille», s'entend dire Greg, dans les rares scènes de répit durant lesquelles il tente de se réorganiser. Le vidéaste anticipe même le pire. «Enlève le couteau, fais comme si tu fais le ménage», glisse-t-il à un Bebert dépassé par les événements.

Des visages connus de mèche

Dans tous ce capharnaüm, on a eu du plaisir à retrouver le youtubeur Joyca - Jordan de son vrai nom - campant un livreur de pizza paumé dans ce bazar, et qui se fait chourer son scooter de service par notre «gendre idéal».

Clou du spectacle: le moment où l'acteur Abdé Maziane et le rappeur Seth Geko débarquent en grands seigneurs dans la villa comme des chefs de bande qui en imposent, et déroulent des idées de trafics louches. De vraies gueules de méchants taillées au couteau, qui auront eu le mérite de calmer d'un coup l'emportement de l'orageux père de famille.

Cette valse de figurants aura raison du pauvre Eugène, qui finira par s'enfuir chez la voisine, déterminé à alerter la police, non sans vutipérer: «Je vais tous les niquer!» à l'adresse de la «bande de drogués»», et d'un petit poney (acteur secondaire d'importance capitale dans le prank), qui prend une balle perdue au passage:

«C’est un cheval, j’en ai rien à foutre, je vais le buter!»

Coup de théâtre absolu: une brigade de gendarmes qui débarque, et qui accepte de jouer le jeu de la caméra cachée jusqu'à son terme. Heureusement, le piège se termine dans la bonne humeur générale (et pas par un poing perdu, comme on aurait pu s'y attendre). Eugène et son épouse recouvriront leur bonne humeur en se sachant libérés du fardeau d'un gendre tel que MC Guillaume.

De leur côté, les internautes ont adoré la séquence, et ont laissé quelque 20k de commentaires, pour la plupart dithyrambiques: «c'est le meilleur prank de l'histoire!! Incroyable!», opine un viewer. «Cette vidéo a bien montré les difficultés et les dangers de la cam' cach'», contraste un autre.

Une voix d'«Orelsan raté»

Comme l'explique Guillotin au Figaro, le personnage mi-street-mi-caniveau de« MC Guigui» doté d'une voix d'«Orelsan raté» est né de ses précédents canulars à succès «Le pire stagiaire». La version finale du «Pire Gendre» avait été diffusée le 5 mai dernier sur C8. Mais, depuis le 18 octobre, l'humoriste a décidé de dévoiler les coulisses et les «échecs» de la production.

«On l'a raté quatre fois avant de le réussir», a confié Guillotin au Figaro.

«Deux filles nous ont lâchés à une semaine du tournage. Quant aux deux autres, les réactions ne nous allaient pas du tout. Soit elles étaient trop violentes, soit elles étaient absentes» Greg Guillotin

L'épisode «La famille congolaise» n'avait jamais été diffusé en télévision, en raison de scènes jugées trop intenses par l'équipe de Cyril Hanouna. Il est désormais disponible sur YouTube. Il aura fallu 7 heures de tournage, des semaines de préparation, une bonne dose de diplomatie et surtout une brigade de policiers complice pour gérer un daron furibond qui a bel et bien volé la vedette à la star de la caméra cachée.

