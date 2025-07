Voici combien de fois vous devriez faire l'amour pour être heureux

Voici combien de fois il faudrait faire l'amour pour être heureux en couple

Une nouvelle étude révèle qu'une relation heureuse dans les couples hétérosexuels sans rapports sexuels n'existe pas. Explications.

Jörg Zittlau / ch media

Selon une enquête menée par le site de rencontres ElitePartner (en Allemagne), un tiers des couples renonceraient à tout rapport sexuel à cause d'un manque d'initiative de la part des deux partenaires. Aux Etats-Unis, 7% des couples mariés n'ont un rapport sexuel qu'une fois par an. Au Japon, un tiers des jeunes hommes ont complètement tiré un trait sur leur vie sexuelle, ce qui leur vaut le surnom de herbivore men.

Au sein des relations hétérosexuelles, le désir semble s'éroder. Si ce constat est triste pour certains, d'autres y voient également des avantages.

Le sexe est-il vraiment indispensable ?

L’an dernier, la question a été remise au centre du débat par un article de la féministe Amanda Montei dans le New York Times:

«Un couple sans sexe peut-il être heureux?»

Amanda Montei y partageait les témoignages de 30 couples. Depuis, les débats en ligne vont bon train. Nombreux sont ceux qui affirment qu’une relation sans sexe peut non seulement exister, mais aussi être épanouissante. L’argument principal: l’amour ne se résume pas à l’acte sexuel, et son absence réduirait la pression au sein du couple. Comme le disait Andy Warhol:

«La vraie liberté commence quand le rapport sexuel s’arrête»

Une étude récente parvient toutefois à une autre conclusion. Une équipe de chercheurs germano-américano-canadienne a examiné environ 2100 couples hétérosexuels allemands âgés de 20 à 39 ans, ensemble en moyenne depuis presque dix ans. Ils ont indiqué la fréquence de leurs rapports sexuels au cours des trois derniers mois et ont évalué leur satisfaction relationnelle sur une échelle de zéro à dix.

Les couples heureux sans sexe n'existent pas

86% des couples ont déclaré être très satisfaits de leur relation et avoir des rapports sexuels environ une fois par semaine. 3,6% étaient actifs moins de deux à trois fois par mois et se distinguaient par une satisfaction moindre. Les chercheurs n'ont pu identifier que 49 couples qui ont rarement des rapports sexuels, mais qui sont tout de même très satisfaits de leur relation. Soit un peu plus de 2%. Franz Neyer, psychologue de la personnalité de l'université d'Iéna et coauteur de l'étude, résume:

«Les couples heureux sans sexe n'existent donc pas»

Le coauteur Matt Johnson de l'Université d'Alberta prévient toutefois qu'il ne faut pas nécessairement étendre ce constat aux couples plus âgés ou homosexuels, ni même à d'autres pays. Il souligne:

«L'absence de relations sexuelles est notamment très répandue dans certains pays asiatiques»

Il se pourrait donc que les couples heureux sans avoir de relations sexuelles y soient relativement fréquents.

Le bonheur? Une relation sexuelle par semaine

Pour les jeunes couples hétérosexuels allemands, la corrélation est claire: pas ou peu de sexe rime rarement avec bonheur. Mais on ne sait pas si l’absence de rapports sexuels est la cause d’une relation malheureuse ou la conséquence d’un malaise plus profond. Difficile à dire si relancer sa vie sexuelle sauve une relation en perte de vitesse.

Et il ne faut surtout pas croire que plus la fréquence des rapports sexuels est élevée, plus le bonheur augmente. Après avoir analysé 63 études, une équipe de chercheurs portugais est parvenue à la conclusion suivante: le plus grand bonheur dans une relation se situe à un taux de rapports sexuels d'environ une fois par semaine. En cas de fréquence plus faible, la satisfaction diminue, mais elle n'augmente pas pour autant en cas de fréquence de rapports plus élevée.

Traduit de l'allemand par Anne Castella