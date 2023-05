Pollution: SpaceX va devoir se justifier devant un tribunal

Le décollage, raté, de la fusée Starship de SpaceX. Image: sda

Le vol d'essai du 20 avril a causé un incendie d'environ 1,5 hectare dans un parc régional texan.

Plus de «Société»

Des associations ont annoncé lundi poursuivre en justice le régulateur américain, qu'elles accusent d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la fusée de SpaceX Starship, dont un exemplaire a explosé il y a deux semaines. Le pas de tir a été en partie détruit.

L'agence américaine de l'aviation (FAA) a délivré à la mi-avril une licence de vol de cinq ans à SpaceX pour cette fusée, la plus grande au monde, développée et testée par la société spatiale privée à Boca Chica, à l'extrême sud du Texas.

Le 20 avril, l'entreprise d'Elon Musk a fait décoller Starship pour la première fois, mais la fusée a rencontré des anomalies, forçant SpaceX à activer la commande d'auto-destruction, ce qui a déclenché son explosion au-dessus de la mer, au bout d'environ quatre minutes de vol. Le pas de tir a lui-même été partiellement détruit par la puissance des moteurs de l'engin, faisant voler débris et morceaux de béton.

Une plainte a été déposée au tribunal fédéral de la capitale Washington par plusieurs organisations, dont le Center for Biological Diversity et l'American Bird Conservancy.

Habitats d'espèces protégées

«L'aire de lancement se trouve à côté d'habitats d'espèces protégées et d'oiseaux migratoires, comme la tortue de Kemp ou le pluvier siffleur», a déclaré ce même centre:

«Le test a aspergé les alentours de particules» fines, sans parler de la pollution sonore et lumineuse liée à la base spatiale, ainsi que les départs de feu causés.»

En accordant sa licence, la FAA a imposé à SpaceX un certain nombre de contraintes, notamment une évaluation de la faune et de la flore par un biologiste, avant et après un décollage. Les éventuels débris doivent être nettoyés.

Mais ces mesures «ne sont pas suffisantes pour empêcher le programme de vol de provoquer des dégâts environnementaux importants», a encore argumenté l'association.

«Les conséquences du décollage incluent de nombreux morceaux de béton, plaques en acier, métaux et autres objets, projetés sur des centaines de mètres, et un nuage de béton pulvérisé a déposé de la matière» jusqu'à plus de 10 km au nord-ouest du pas de tir, ont détaillé les services fédéraux. Aucun animal n'a toutefois été retrouvé mort sur les terres gérées par ces services, ont-ils ajouté. (ats/jch)