16 bébés saint-bernard ont vu le jour à la Fondation Barry🐶

Good News

16 bĂ©bĂ©s saint-bernard ont vu le jour Ă la Fondation BarryđŸ¶

En ce lundi glacial, un peu de douceur ne nous fera pas de mal. Fin novembre, seize saint-bernard ont vu le jour Ă la Fondation Barry de Martigny (VS).

Issues de deux portées différentes, les 16 petites boules d'amour sur pattes sont venues illuminer ce monde à quelques jours d'intervalle, dans le canton du Valais.

Le 20 novembre, Athena (3 ans et demi) et Dasty (2 ans et demi) sont devenus les heureux parents de neuf chiots, dont les noms commenceront par la lettre N.

La toute premiĂšre portĂ©e pour Athena, dont «elle s’occupe parfaitement», annonce la fondation dans un communiquĂ©. C’est une chienne trĂšs sociable, qui aime ĂȘtre au contact des gens. Elle rĂ©alise rĂ©guliĂšrement des interventions de chien social dans diffĂ©rentes institutions.

Cette portĂ©e a Ă©tĂ© suivie, cinq jours plus tard, de sept autres petits, dont les parents sont Djune (2 ans et demi, soeur de Dasty), et Elias. Les prĂ©noms de cette volĂ©e-ci commenceront par la lettre O. Ils n’ont pas encore Ă©tĂ© choisis.

La tradition veut que les noms des chiens d'une mĂȘme portĂ©e dĂ©butent par la mĂȘme lettre, et chaque portĂ©e Ă une lettre initiale diffĂ©rente en suivant l'ordre alphabĂ©tique.

Prochaines naissances prévues en janvier

Il devrait ĂȘtre possible d’admirer les chiots au Barryland de Martigny dĂšs le 31 dĂ©cembre! En attendant, voici une petite vidĂ©o partagĂ©e par la fondation sur son Instagram.

Vidéo: instagram

Et ce n'est pas tout! La Fondation Barry attend encore de nouvelles naissances pour dĂ©but janvier. La gestation d’«Ann vom Baronenschloss», plus couramment surnommĂ©e «Abby», vient d’ĂȘtre confirmĂ©e.

Environ 30 saint-bernard vivent en permanence à la fondation Barry et une vingtaine de chiots avec pédigrée naissent en moyenne chaque année au chenil. Certains resteront à la fondation pour poursuivre l'élevage. La plupart seront placés dans des familles triées sur le volet.

En attendant, voici plein de photos parfaitement gratuites et merveilleuses de la portée précédente, les «M», sept chiots nés le 31 juillet.

Assez parlé, c'est le moment des onomatopées de fragile!

Hiiiiiiiiii! Image: sda

Hooooooo! Image: sda

Haaaaaaan! Image: sda

Awwwwww! Image: sda

Mooooooh! Image: sda

Huuuuuuuuu! Image: sda

Haaaaaaaaa! Image: sda

Ouiiiiiiiiiiiii! Image: sda

Mouuuuuuuuh! Image: sda

Hiiiiiaaaaannnn! Image: sda

Muuuuuuh! Image: sda

Maaaaaaah! Image: sda

Olalalalalalala! Image: sda

Hmmmmmm! Image: sda

Rooooooooh... Image: sda

(mbr/ats)

Il y en a une qui n'aime pas les chiens chez watson...