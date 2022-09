Comment Google Maps veut vous aider à économiser de l'essence

Face à l'augmentation du prix du carburant et les défis écologiques auxquels doit faire face l'Europe, la société américaine s'apprête à offrir aux utilisateurs de son application Google Maps une alternative qui devrait les réjouir.

C'est une nouvelle qui devrait enchanter les conducteurs particulièrement touchés par l'augmentation du prix du carburant. Mercredi, Google a annoncé équiper son application Google Maps d'une toute nouvelle option: la possibilité pour les automobilistes utilisant l'application de géolocalisation de choisir un itinéraire qui consomme le moins d'énergie.

Comme l'a notamment rapporté The Verge, l'alternative écologique sera proposée dans toute l'Europe, dont la Suisse, dans les semaines à venir.

Comment cela fonctionnera ?

Les trajets proposés en voiture pour conduire d'un point A à un point B indiqueront à la fois l'itinéraire le plus rapide, mais aussi le plus économe en carburant. Si cet autre parcours doté d'une petite feuille à l'écran pourra prendre davantage de minutes pour être réalisé, il constituera néanmoins une économie significative pour les porte-monnaie des Suisses qui subissent depuis plusieurs mois l'inflation galopante.

Ceux qui souhaiteront toutefois maintenir le chemin le plus rapide pourront sans difficulté désactiver cette fonction, rassure la société américaine.

Voici à quoi ressemble l'itinéraire éco-responsable de Google Maps aux Etats-Unis

Plusieurs critères

Pour proposer ce nouveau type d'estimations, Google indique s'appuyer sur plusieurs données collectées tant par l'Agence européenne pour l'environnement que Google Maps. Celles-ci englobent:

La consommation de carburant moyenne des véhicules dans la région de l'automobiliste.

L'inclinaison des pentes se trouvant sur l'itinéraire recherché.

Les circulations en accordéon.

Le type de routes (départementales ou autoroutes, par exemple).

L'itinéraire écoresponsable est déjà disponible pour les trajets réalisés aux Etats-Unis, au Canada et en Allemagne depuis un an. Google affirme que la fonctionnalité: «aurait déjà entraîné une réduction de plus de 500 000 tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de 100 000 voitures à moteur thermique retirées de la circulation.» (mndl)