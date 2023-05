Le CEO de Google, Sundar Pichai, a encaissé 226 millions de dollars US l'année dernière. image: keystone

Google veut changer nos vies grâce à l'IA: voici les nouvelles fonctions

L'intelligence artificielle générative fait son entrée dans pratiquement tous les produits Google, y compris le moteur de recherche. Voici les changements annoncés.

Daniel Schurter Suivez-moi

Lors de sa conférence des développeurs I/O mercredi 10 mai, Google a révélé comment il comptait faire de l'ombre à ChatGPT, sans commettre les mêmes erreurs. Cet article s'articule autour des principales annonces de logiciels et se penche également sur la question de savoir ce qui sera disponible en Suisse.

«Magic Editor» pour Google Photos

La dernière fonctionnalité de Google en matière de photos est une fonction appelée «Magic Editor». Une IA générative permettant d'apporter plus facilement des modifications à une photo.

Avec Magic Editor, vous pouvez déplacer complètement une personne sur une photo Google.

Cela permet non seulement de supprimer les personnes ou les objets indésirables de l'arrière-plan, mais aussi d'intervenir dans les compositions d'image. gif: google

gif: google

La fonction d'intelligence artificielle pour Google Photos devrait être disponible plus tard au cours de l'année 2023. Dans un premier temps, uniquement sur «certains» nouveaux smartphones Pixel.

«Magic Compose» pour améliorer les textes

La nouvelle fonction d'IA «Magic Compose» devrait, quant à elle, pouvoir être utilisée dans les messages et les conversations afin de réécrire des textes dans différents styles. Voilà comment ça marche: pour utiliser Magic Compose – rien de nouveau, à cette étape – il faut rentrer dans l'application Google Messages et commencer par saisir le texte. Ensuite, on choisit comment le message doit sonner et l'IA générative adapte le texte en conséquence.

Selon Google, Magic Compose devrait être lancé cet été en version bêta, pour les utilisateurs d'Android.

Sundar Pichai a démontré comment un logiciel peut formuler une lettre pour les utilisateurs. Et lorsqu'on écrit une histoire, le logiciel peut par ailleurs fournir des suggestions pour d'autres tournures ainsi que des illustrations générées automatiquement.

Google Bard se refait une beauté

Google Bard, concurrent direct de ChatGPT, devrait bientôt être disponible dans 180 pays. Uniquement en anglais, pour l'instant. L'inscription sur une liste d'attente serait supprimée pour toutes les personnes intéressées qui souhaiteraient tester le chatbot.

Toutefois, le test de watson en se connectant à bard.google.com (avec son propre compte Google), s'est révélé décevant: «Actuellement indisponible», pouvait-on lire sur l'accueil. 💩

Jusqu'à présent, le robot de texte de Google n'a pu être testé qu'aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Le cercle des utilisateurs devrait s'élargir, mais, pour l'heure, pas en Europe. capture d'écran: watson

Désormais, le japonais et le coréen seraient également couverts. 40 autres langues, dont l'allemand, devraient suivre «bientôt». Mais Bard ne sera pas disponible dans les pays de l'Union européenne, du moins, pas dans un premier temps.

Le groupe américain chercherait d'abord à savoir si Bard est compatible avec le cadre juridique de l'Union européenne

Google Bard serait en train de se doter d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, dont des possibilités plus simples. Parmi elles, l'exportation de texte vers Google Docs et Gmail, une recherche visuelle et un «mode sombre» (Dark Mode).

Les applications Google Workspace, c'est-à-dire les logiciels de bureautique, seront également complétées par des fonctions d'IA. L'objectif: les rendre plus performantes. Cela se fera, par exemple, par l'ajout d'une génération automatique de tableaux (et non de formules) et par la création automatique d'images dans Google Slides et Meet.

Nouveau modèle linguistique PaLM 2

Lors de sa conférence des développeurs, Google a annoncé le lancement de PaLM 2, son dernier modèle linguistique. Le nouveau chatbot d'intelligence artificielle Bard et d'autres fonctions d'intelligence artificielle sont également basés sur cette technologie.

screenshot: google

Tout comme son concurrent OpenAI le fait avec ChatGPT, Google n'a pas donné davantage de détails techniques sur la manière dont il entraîne la prochaine génération d'IA générative. Google affirme que le nouveau modèle est néanmoins meilleur en termes de sens, de mathématiques et de logique.

«Ce n'est pas un secret que les grands modèles linguistiques – qui se concentrent sur la parole – ont des difficultés à répondre à des questions mathématiques sans recourir à des plug-ins tiers. Google fait toutefois valoir que PaLM 2 peut facilement résoudre des énigmes mathématiques, raisonner sur des problèmes et même créer des diagrammes» source: techcrunch.com

PaLM 2 offrirait également un soutien pour la programmation et le débogage de code. Le modèle a été entraîné dans 20 langages de programmation, dont JavaScript et Python. Google parle de PaLM comme d'une famille de modèles, dont fait partie Med-PaLM 2, le modèle de l'entreprise qui se concentre sur les connaissances médicales.

Il existe également Sec-PaLM, une version qui se concentre sur les applications de sécurité, et un modèle PaLM 2 plus petit qui peut fonctionner sur les smartphones.

Et la sécurité dans tout ça?

Google ne veut pas faire les mêmes erreurs que les développeurs de ChatGPT lors du lancement de ses outils d'intelligence artificielle. Il ne faut donc pas se précipiter. La sécurité est la priorité.

A l'avenir, Google veut apposer un filigrane numérique sur tous les contenus générés par l'IA. Et ce marquage, qui peut aider à lutter contre la diffusion de fausses nouvelles, serait conservé même si le contenu était édité.

Le rival de Google, Microsoft, a conclu un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec la société de développement ChatGPT OpenAI et intègre l'IA générative dans ses applications à grande échelle. Google s'est, jusqu'à présent, abstenu de le faire, invoquant une utilisation responsable de la technologie et des impératifs réglementaires.

«La seule façon d'être audacieux à long terme est d'agir de manière responsable dès le début» James Manyika, chef de la responsabilité sociale de l'utilisation de l'intelligence artificielle chez Google. Google I/O 2023

Le groupe estime que le logiciel risque de renforcer les préjugés ou d'être utilisé pour produire et diffuser de fausses informations. Pour s'en protéger, les fichiers générés à l'aide de l'intelligence artificielle doivent, par exemple, être munis de métadonnées afin de pouvoir être reconnus immédiatement.

Google ne mettra à disposition un logiciel capable de réaliser automatiquement des versions synchronisées de vidéos qu'à des développeurs contrôlés, a déclaré James Manyika. Cela devrait permettre d'éviter les «deepfakes», c'est-à-dire les fausses actions de personnes réelles.

James Manyika a également souligné que Google avait décidé, il y a des années auparavant, de ne pas mettre à disposition du public des interfaces pour les applications de reconnaissance faciale. Pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble.

La recherche Google se dote d'une fonction d'intelligence artificielle

L'IA générative sera également intégrée dans la recherche Google:

«Grâce à l'intelligence artificielle, les questions peuvent être posées de manière plus naturelle qu'auparavant. Au-dessus des résultats de recherche connus, il y aura, à l'avenir, un encadré avec une réponse en texte continu de l'IA.



Comme pour la recherche Bing assistée par l'IA de Microsoft, des informations provenant de la recherche sur le web seront intégrées, les pages web utilisées à cet effet seront visualisées sous forme de liens.» source: golem.de

Dans un premier temps, les nouvelles fonctions de recherche de l'IA ne devraient être disponibles que pour les testeurs intéressés. Ceux qui souhaitent l'essayer doivent pouvoir s'inscrire sur labs.google.com/search. Mais ce n'est pas encore possible sur le site suisse. 💩

Grâce à l'IA intégrative, le moteur de recherche doit pouvoir répondre à la question de savoir lequel des deux parcs naturels convient le mieux à une famille avec enfants et chien. Les réponses sont formulées sous forme de phrases complètes et les liens Internet habituels sont fournis en complément.

Exemple de recherche Google: Selon Google, il y a «un instantané basé sur l'IA des informations les plus importantes» à prendre en compte, «avec des liens pour aller plus loin». screenshot: google

Lors de la recherche de produits, des conseils et des astuces générés par l'IA sont proposés en plus des suggestions d'achat actuelles. Par exemple, ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un vélo. Les annonces de shopping seront également complétées par des explications de l'IA.

Lors de la recherche d'un véhicule, les offres des commerçants s'affichent en plus des conseils, comme par exemple faire attention à la suspension des roues. De plus, on pourrait par exemple être interrogé sur les règles concernant les signes de la main pour faire du vélo, en Californie, a déclaré la responsable de Google Cathy Edwards. «Ce sont des choses que l'on n'aurait jamais demandées auparavant dans la recherche.»

Mais, car il y a toujours un «mais»: Google souligne que Bard sera une expérience en soi et non un remplacement de son moteur de recherche.

MusicLM, la musique de l'IA

Google lance un outil d'IA expérimental capable de convertir du texte en musique. Il est désormais possible d'essayer Music LM.

«Immersive View» pour Google Maps

graphique: google

L'application de cartographie de Google devrait être dotée d'une «vue immersive» pour les itinéraires dans certaines villes. Il s'agit d'un aperçu virtuel de l'itinéraire choisi par l'utilisateur, qui visualise, entre autres, le trafic actuel sous forme de petits véhicules animés. La météo est également affichée. Peu importe que l'on souhaite effectuer le trajet en voiture, à vélo ou à pied.

«Avec le curseur de temps, vous voyez les informations sur la qualité de l'air et à quoi ressemble l'itinéraire si le temps change au cours de la journée, de sorte que vous pouvez être préparé avec une veste ou de la crème solaire.»

Parmi les métropoles sélectionnées pour recevoir Immersive View en premier, on trouve Amsterdam, Berlin, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise. Aucune ville suisse, pour l'instant. 💩

Pourquoi ce virage de l'IA?

Depuis que ChatGPT a été ouvert au public en novembre dernier, une course effrénée s'est engagée dans le secteur informatique pour trouver des systèmes d'IA génératifs capables de générer du contenu en quelques secondes en réponse aux demandes des utilisateurs en langage naturel.

«Depuis sept ans, nous sommes avant tout une entreprise d'intelligence artificielle, et nous sommes à un tournant» Sundar Pichai, patron de Google. Google i/o 2023

Microsoft a récemment fait des annonces similaires. Le géant de l'informatique, qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans OpenAI, le développeur californien de ChatGPT, avait déjà intégré ChatGPT dans son propre moteur de recherche Bing et a ouvert complètement la recherche par IA au public la semaine dernière.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.