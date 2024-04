La confiture de Meghan Markle a déclenché une guerre

En envoyant un pot de confiture à 50 amis bien choisis, la duchesse de Sussex a ouvert les hostilités et déclenché une frénésie inattendue. watson/getty

Meghan a déclenché une guerre de la confiture

Reconvertie dans le business de la confiture, la duchesse de Sussex a fait parvenir un pot à une poignée d'amis célèbres et d'influenceurs triés sur le volet. Depuis, le monde devient fou. Même l'imperturbable palais de Buckingham. Qui a dit que la confiture, c’était futile?



Depuis dix jours, une question agite les riches résidents de la Riviera californienne. Qui donc, parmi les voisins, a bien pu avoir l'insigne honneur de goûter aux fraises du potager du duc et de la duchesse de Sussex?

Ne riez pas. C'est une question très sérieuse.

Mais d'abord, au cas où vous auriez été privé de réseau ces dernières semaines, petite mise au point. Après le cinéma, la production, un blog, un podcast, la royauté, des livres pour enfants, la charité, la mode, la décoration d'intérieur ou encore le tennis, notre seule et unique Meghan Markle vient d'ajouter une corde à son arc et une ligne à son CV: l'entrepreneuriat.

Mi-mars, la duchesse a dévoilé «American Riviera Orchard», sa toute nouvelle marque lifestyle, qui devrait commercialiser sous peu des articles pour la maison - assiettes, fourchettes, moules à gâteaux et tout le tralala. Le tout, sous forme d'un site internet et d'un compte Instagram au graphisme aussi léger qu'ils sont dépourvus d'informations. Pour l'heure, nous sommes encore et toujours conviés à nous inscrire à la newsletter.

Pendant près d'un mois, plus rien. Aucune nouvelle du mystérieux American Riviera Orchard ni de ses rouleaux à pâtisserie que Meghan nous fourguera sans doute à prix d'or. Rien, jusqu'à ce fameux 15 avril... Lorsqu'une nuée de pots de confiture se met soudain à fleurir sur les réseaux sociaux.

La guerre des confitures est déclarée

Tout à coup, une poignée de personnalités au succès intime cantonné aux cercles californiens, se bousculent pour partager un cliché de leur panier et quelques «mercis»! enjoués. Tout contents de détenir la preuve de bien faire partie des échelons supérieurs et d’être suffisamment chic pour rejoindre le prestigieux «club de la confiture» de Meghan.

Leur colis? Toujours le même. Un pot de confiture transparent à l'adorable chapeau blanc crème, posé en équilibre sur un subtil arrangement de citrons, dans un pot en céramique rigoureusement bobo. Le tout agrémenté d'une lettre rédigée à la main (la calligraphie fait partie des nombreux dons de Meghan, nous apprend People), ainsi que d'une étiquette en lettres dorées, indiquant le numéro de série.

Il n'en fallait pas plus pour aiguiser les appétits et la curiosité de l'Internet.

Pas seulement parce que la confiture est un grand plaisir de l'existence.

La preuve, encore une, que Meghan Markle a parfaitement retenu ses cours de marketing. Avec seulement 50 pots en circulation dans le monde, sa confiture devenait d'office un bien extrêmement rare... et donc, extrêmement désirable.

«N'est-ce pas du marketing génial? Créez un produit, créez le buzz autour du produit, suscitez la curiosité de tout le monde et gardez-le hors des mains de vos bourreaux médiatiques le plus longtemps possible» Tim Teeman, rédacteur royal du Daily Beast.

Une leçon arrachée dans le manuel de la reine. Non, pas celle-là.

L'autre. J'ai nommé: Beyoncé.



En 2020, pour promouvoir sa marque de fringues de sport, Queen B usait d'une méthode très astucieuse: envoyer à quelques stars soigneusement sélectionnées une gigantesque boîte orange, suffisamment grande pour contenir un être humain. Un cadeau que les célèbres copines s'étaient fait une joie de partager avec leur communauté en ligne. Pendant que le petit peuple que nous sommes fantasmait... sur la précieuse liste. Kim Kardashian? Ellen Degeneres? Michelle Obama? Le pape? Qui donc avait reçu la boîte orange?

Habile businesswomen, Meghan Markle est allée puiser dans les méthodes de sa copine Beyoncé. PA Images

Au moment de lancer sa propre marque, la duchesse de Sussex n'avait qu'à s'approprier la méthode. Avec succès. Car depuis dix jours, sa confiture de fraises (ou serait-ce framboises?) obsède tout le monde. Du très sérieux Washington Post... à Buckingham Palace.

Avec un sens du timing ironique qui relève du génie maléfique, le Palais a donc, tout naturellement, dévoilé un spot publicitaire pour sa propre confiture de fraises ce mercredi. Une déclaration de guerre à peine voilée. Les deux camps s'apprêtent à se livrer un nouveau conflit. Aussi doux-amer qu'une marmelade d'oranges bien british.

Le club de la confiture

En attendant de savourer la confiture de Montecito et de pouvoir comparer les deux confitures royales, il ne nous reste plus qu'à spéculer sur l'identité des 50 personnes jugées suffisamment importantes par Meghan pour goûter au fruit de son labeur. Qui donc a pu hériter du pot numéro 1? Et qui a réussi à rejoindre le club in extremis avec le numéro 50? La duchesse a-t-elle mis au point une hiérarchie?

Kelly McKee Zajfen, fière détentrice du pot numéro 3.

Difficile d'en juger. Du magazine mondain Tatler à Vanity Fair, en passant par Vogue et le New Yorker, chacun a mis au point la liste de la duchesse. Bien vide, pour l'instant. Seule une petite dizaine de destinataires ont partagé leur engouement pour la «Meghan jam» sur les réseaux sociaux. Personne au-delà de la 21e place. Ni l’heureux détenteur du pot n°1.

Voici les goûteurs connus:

? ? Kelly McKee Zajfen, co-fondatrice de l'association à but non lucratif «Alliance of Moms» et amie de Meghan. ? ? Abigail Spencer, actrice et co-star de la série Suits. ? ? ? Nacho Figueras, acteur et mannequin, et sa compagne Delfina Balquier, mondaine. ? ? Kris Jenner, maman de Kim Kardashian. ? ? ? Tracy Robbins, créatrice de mode. ? Mindy Kaling, actrice et scénariste. Chrissy Teigen, amie de longue date de Meghan, mannequin et compagne de John Legend. Tracee Ellis Ross, actrice. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

D'aucuns spéculent que d'autres copines de la duchesse, comme Oprah Winfrey, Serena Williams et Beyoncé (ce ne serait que justice), auraient aussi reçu leur colis. Face à si peu de manifestations d'enthousiasme, on peut se demander si les fraises de Montecito ont vraiment ravi le palais des destinataires. Voire si la campagne marketing agressive de la duchesse n'a pas viré à la déconfiture.

Et pourtant. A juger l'engouement absurde suscité par une malheureuse confiture de fraises chez tous ceux qui ne l'ont pas encore goûtée... La technique de Meghan a porté ses fruits. Et son aventure d'entrepreneuse ne fait que commencer.