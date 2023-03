Image: Shutterstock

Google doit des millions à watson: que faire de tout cet argent?

Selon une récente étude, le géant américain doit plus de 150 millions aux médias suisses. Beaucoup de questions peuvent être posées pour rebondir sur ce chiffre faramineux. Chez watson cependant, il n'y en a qu'une seule qui nous brûle les lèvres: «Comment dépenser tout ce cash?» Nos idées en sondage.

Vendredi matin, la rédaction de watson réfléchit (comme un lendemain d'hier) aux sujets de la journée, tout en gardant en tête que dans quelques heures, c'est le week-end. Faut donc pas trop en demander: à 16h30, y a apéro.

Pourtant, une info dans l'actu' brulante a bel et bien attiré notre attention (la BNS qui sauve le Crédit Suisse? Elisabeth Borne et son recourt au 49.3? L'éventuelle chute de Bakhmout?) Que nenni! Selon les résultats d'une étude, menée notamment par l'EPFZ et l'Université de Zurich, Google devrait 154 millions de francs aux médias suisses.

Ni une, ni deux, nous nous emparons du sujet et trépignons d'envie de répondre à la question centrale qui est sur toutes les lèvres: «Qu'est-ce qu'on ferait avec toute cette thune?»

Florilège des idées les plus folles et chères lectrices, chers lecteurs, c'est à vous de voter.

On ferme boutique. Pour tous renseignements fiables et de qualité sur l'état du monde, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bon vent l'équipe! Ah non! Je préfère watson à TikTok.

Un peu de sérieux, bon sang! Comme le rappelle le 24 heures, les experts qui ont mené cette étude démontrent que les articles des journalistes attirent et maintiennent une majorité de gens sur Google. Pour arriver au montant de 154 millions de francs, ils ont – entre autres – pris en compte dans leurs calculs le fait que 70% des sondés préfèrent la version de la plateforme «avec production journalistique», ainsi que le montant des revenus publicitaires gagnés grâce aux recherches d'informations.



Cependant, Google ne verse pour l'heure aucune somme aux éditeurs. Toujours selon le quotidien romand, le Conseil fédéral souhaite désormais se calquer sur l'Union européenne et faire changer les choses. Un projet dans ce sens sera bientôt mis en consultation. 24 heures.

L'apéro de 16h30 devient une tradition quotidienne. Champagne, caviar et feuilles d'or sur les toasts Lidl. Je peux venir? Bande de fonctionnaires!

On voyage désormais en jet privé. Je comprends. Sous-gare-Rue de Bourg, ça fait une petite trotte. Ah non! La trottinette électrique c'est mieux pour la planète.

On transforme le studio vidéo en «zone détente». C'est bien normal, les «Copins comme Cochon» peuvent tout à fait être tournés dans la cuisine. Mon frère a une entreprise de sauna. Si vous êtes intéressés, je peux lui demander un devis. J'ai entendu dire que les matelas à eau, c'était super. Ma soeur bosse dans un SPA. Si vous êtes intéressés, je peux lui demander un devis. Je peux venir?

On agrandit l'animalerie de la rédaction avec: Deux perruches. Un blaireau. Un paon. Des souris. Un lynx. Divers poissons exotiques. Un de chaque!

On verse tous ces millions à la bonne cause. Je bosse au WWF. Si vous êtes intéressés, je vous passe mon e-mail. Non.