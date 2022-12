Weinstein veut faire appel de sa nouvelle condamnation

A l'audience, l'accusation a dépeint Weinstein comme un ogre tout puissant, un «prédateur» dont la mainmise sur Hollywood - les films qu'il a produits ont reçu plus de 330 nominations aux Oscars et 81 statuettes - a longtemps empêché ses victimes de parler, par peur de répercussions sur leur carrière. Sa défense a elle systématiquement mis en doute la parole des quatre accusatrices au cours du procès et a insisté sur le manque de preuves matérielles et d'éléments médico-légaux.

Après deux mois de procès, les jurés ont ainsi entièrement donné raison à l'une des quatre femmes anonymes qui l'accusaient. Ils n'ont en revanche pas formulé de verdict concernant les accusations de deux autres femmes, et l'ont déclaré non coupable des allégations portées par la dernière.

Harvey Weinstein est accusé de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols par plus de 90 femmes.

