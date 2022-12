Humeur

Vivement 2023 et la fin de cette année qui donne envie de crever

Tenez bon, on arrive au bout!

Baisse de moral et de régime, nez coulant, pluie humide, problèmes de fric, absence de neige, repas de famille, mioches et belle-doche à gérer: c'est un menu copieux, si ce n'est indigeste, que nous ont servi ces ultimes jours de l'année.

«Magie des Fêtes» et injonction au bonheur obligent, merci de bien vouloir faire semblant d'y prendre goût, entre deux Pretuval et tranches de foie gras bon marché. Allez, un petit effort. A Nouvel-An, prière de garder le sourire et la bonne humeur de circonstance. Votre dos bloqué après une énième quinte de toux n'est pas une excuse.

On se sent aussi en forme que ce ballon de baudruche malmené après l'anniversaire de Mandarine.

Il ne nous reste qu'à traîner nos carcasses fiévreuses et compter les minutes jusqu'à la nouvelle année, qui approche à la vitesse d'un hippopotame amputé.

Vous voyez l'idée.

Courage, camarades. Même les grippes les plus tenaces ont une fin. Que nous préférions la compagnie de notre canap' et d'un plateau de Maki à celle de nos proches brayant autour d'une fondue bressane, nous touchons au but. Autant y aller gaiement, armés d'un peu de résilience et de (beaucoup) de champagne.

Si malgré tout, vous voulez rester chez vous... (Oui, c'est un article de l'an dernier, et?)

C'est le seul avantage d'une soirée du Nouvel-An: enfiler une robe Zara, kitsch, inconfortable et à paillettes, pour trinquer au secret espoir, discret et lucide, que l'année à venir nous réserve son lot de petites joies. Au-delà de ses coups durs et coups de mou.

Allez, trêve de mièvreries. Santé. Je ne résiste même plus à l'envie de vous souhaiter une belle et trépidante année 2023!