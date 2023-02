Qui est Poupette Kenza, l'influenceuse accusée de maltraiter ses enfants?

Hurlements, inattention, hospitalisation: des vidéos dans lesquelles la mère de 22 ans se donne en spectacle avec son bébé ont créé un scandale sur les réseaux sociaux. Placée en garde à vue ce week-end, elle a réagi lundi soir sur le plateau de TPMP.

«Les autorités ont-elles raison de s'en prendre aux mamans influenceuses?», c'est la question soumise aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP) le soir du lundi 20 février suite à l'affaire qui étrangle actuellement la Toile. Deux jours plus tôt, Poupette Kenza a été placée en garde vue. Comme l'a révélé lundi 76actu, celle qui a acquis un boom de notoriété en partageant son quotidien de mère de famille est visée par une enquête pénale pour des faits présumés de maltraitance infantile.

Poupette Kenza, le 21 novembre 2020, posant avec sa fille née le 5 juin 2020, afin de promouvoir un pyjama d'une marque chinoise. Image: capture d'écran instagram

Ce tournant juridique fait suite à plusieurs signalements d'internautes. Sur Snapchat, Kenza Benchrif de son vrai nom a l'habitude de se dévoiler sans filtre: de la préparation du petit-déjeuner avec son mari aux tâches ménagères jusqu'à la dépression post-partum, liste notamment Le Monde dans un portrait dédié, aucun sujet ne semble tabou pour cette maman de deux enfants.

Mais de cette transparence à l'apparence bienveillante, de plus en plus d'utilisateurs n'y ont vu qu'une manipulation servant à l'influenceuse à un million d'abonnés de mieux vendre les produits dont elle fait la promotion. De leur point de vue, le problème réside plus particulièrement dans la mise en scène de son enfant à des fins marketing.

Main «écrasée», hurlement et hospitalisation

La story dans laquelle la Rouennaise a visiblement écrasé la main de son fils en essayant des tenues et l'hospitalisation de celui-ci partagée sur Snapchat compte parmi les exemples qui ont déclenché une vague d'indignation sur la Toile envers la vedette.

Sur Twitter, les dénonciations se comptent depuis plusieurs jours par centaine. On assimile à Poupette Kenza le statut d'«influvoleuse», néologisme inventé par Booba pour parler des personnalités publiques escroquant leur audience à l'aide de placements de produit douteux. Le rappeur français s'est d'ailleurs emparé de l'affaire en sommant la «disparition» de l'influenceuse des plateformes digitales. Les nombreux signalements ont même conduit Snapchat à suspendre le compte de la jeune maman, avant de le rétablir quelques jours plus tard.

«Tout ce que j'ai fait, c'est pour mes enfants»

En quelques jours, le scandale a été tel qu'il a dépassé les confins d'internet pour gonfler les audiences du petit écran, dont l'émission de Cyril Hanouna. L'animateur de C8 a appelé ses chroniqueurs de TPMP à débattre sur le sujet. L'occasion pour Poupette Kenza d'intervenir par téléphone afin de dénoncer le traitement médiatique de sa garde à vue: «Vous abordez un sujet dont vous n’avez ni tenant, ni aboutissant, ni réelles informations, a-t-elle récriminé avant de clamer que «certains médias» étaient «assoiffés de buzz».

La voix tremblante, la jeune femme de 22 ans a par la suite assuré au bout du fil retransmis en direct dans l'émission de C8 être «une bonne mère», et non une «maman parfaite»:

«Il n'y a aucune maltraitance envers mes enfants. J'ai des preuves, j'ai des avocats. Je suis une très bonne maman. Je ne suis pas une maman parfaite. J'ai toujours tout fait pour mes enfants. Tout ce que j'ai fait, c’est pour mes enfants. Je n'ai jamais fait de mal à mes enfants et bientôt la vérité éclatera.» Kenza Benchrif alias Poupette Kenza. tpmp

Un extrait juste ici:

Vidéo: twitter

Arguments qui n'ont, semble-t-il, pas convaincu sur le plateau: «Il y a un business du voyeurisme qui va être dramatique», a déploré l'un des chroniqueurs qui faisait également référence à une autre maman influenceuse dans la tourmente depuis quelques semaines.

Le 27 janvier, Amandine Pellissard, personnalité révélée par l'émission de télé-réalité familiale de TF1 Famille nombreuse a annoncé dans une vidéo du blogueur Jeremstar s'être lancée dans du contenu à caractère pornographique. Se mettant en scène avec son mari au sein de la maison familiale pour l'application Mym, la mère de sept enfants avait suscité le malaise et l'inquiétude auprès des internautes.

Amandine Pellissard avait répondu à la polémique dans TPMP: «Nos enfants, nous les protégeons, nous sommes les mêmes parents», avait-elle déclaré, soulignant qu'au-delà du contenu qu'elle et son mari proposaient, «tous les enfants» avaient de toute façon «accès au porno». (mndl)