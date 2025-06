Pour rappel: Katy et Orlando se sont séparés pendant un an en 2017.

Rien ne va plus pour Katy Perry



Depuis quelque temps, la rumeur enfle: il y aurait de l'eau dans le gaz entre Katy Perry et Orlando Bloom. Au milieu de ces spéculations, il se murmure que l'acteur devrait assister au mariage de Jeff Bezos sans sa chérie.

Les rumeurs d'une crise amoureuse, voire d'une rupture, entre Katy Perry et Orlando Bloom ne cessent d'enfler. Début juin, le magazine People a rapporté en exclusivité que les revers professionnels de la chanteuse, notamment le flop de son album, auraient un impact très négatif sur leur relation.

Sans compter que sur la Toile, les séquences malaisantes de ses concerts se multiplient. Un coup dur pour celle qui est déjà sous le feu des critiques pour son vol spatial à bord d'une fusée appartenant à la société du multimilliardaire Jeff Bezos, Blue Origin.

Avec son couple sous tension, l'on peut clairement l'affirmer: les temps sont durs pour Katy Perry. Une source citée par le portail Page Six, peu après le rapport de People, l'assure: «C'est fini» entre Katy et Orlando.

«Ils attendent la fin de sa tournée avant de se séparer» une source à Page six

D'autres sources ont déclaré:

«Katy est profondément frustrée par l'accueil réservé à son nouvel album. Cela l'a stressé énormément. Orlando s'est montré compréhensif, mais cela a quand même créé quelques tensions.»

En conséquence, il semblerait que Bloom cherche à souffler. Il aurait passé du temps à Miami, en Floride, le mois dernier.

Pendant ce temps, la présence des deux (ex?)-tourtereaux au mariage de Jeff Bezos continue d'alimenter les rumeurs.

Jeff Bezos devra se passer de Katy Perry

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, épousera sa fiancée Lauren Sánchez à Venise. Le mariage devrait avoir lieu entre le 24 et le 26 juin, si l'on en croit divers médias italiens. Environ 250 invités sont attendus pour cet événement qui s'annonce déjà ultra-glamour.

Lauren Sánchez et Jeff Bezos vont bientôt se marier. Image : Evan Agostini/Invision/dpa

Parmi eux figureraient des mégastars telles que Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom. Il avait été précédemment mentionné que Katy Perry serait également présente. Elle est amie avec Lauren Sánchez, a participé à son enterrement de vie de jeune fille à Paris et a également fait le voyage spatial Blue Origin avec elle.

TMZ rapporte désormais en exclusivité qu'Orlando Bloom assistera au mariage dans la ville lagunaire sans Katy Perry. Cependant, il existe une «explication parfaitement logique» à cela, souligne l'article. La raison de son absence est sa grande tournée «The Lifetimes Tour».

La tournée de Katy coïncide avec le mariage

Katy Perry est actuellement en Australie pour sa tournée. Aux dates du mariage de Jeff Bezos, elle devrait, selon le programme actuel, être sur scène à Perth et Adélaïde.

Le portail people souligne que, par conséquent, les dates se chevauchent. Il est par ailleurs précisé que la tournée de la chanteuse était prévue de longue date, bien avant que le fondateur d'Amazon ne fixe la date de son mariage en Europe.

Nous voilà en partie rassurés. Mais TMZ est formel: tournée ou pas, la situation ne serait «pas rose» entre Katy Perry et Orlando Bloom. Pour l'heure, les deux stars n'ont fait aucune déclaration officielle pour mettre fin aux spéculations. À ce jour, leurs représentants n'ont pas non plus fourni de commentaire.

Katy et Orlando se sont rencontrés en 2016.

Pour rappel, le couple s'est rencontré pour la première fois en 2016 lors d'une after-party des Golden Globes. Ils se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2019, et ont accueilli leur fille Daisy Dove le 26 août 2020. Le couple s'était déjà séparé pendant un an en 2017.