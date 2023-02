L'équipe de bénévoles qui l'accompagnait a dénoncé le comportement de Dylan Thiry en Turquie. instagram

«Regarde ce bâtard!» Dylan Thiry épinglé pour son «aide humanitaire» en Turquie

L'influenceur installé à Dubaï est accusé d'avoir mis en scène son voyage en Turquie après le séisme. Depuis plusieurs mois, ses prétendues actions humanitaires sont dénoncées par les internautes. Il se fait désormais épingler par Booba.

Jusqu'à il y a peu, Dylan Thiry mettait un peu de sel dans nos vies lorsqu'il tentait de nous vendre un remède miracle contre les «cellules cancérigeuses», une découverte qui avait bouleversé le monde de la science en novembre dernier. Quel crack!👇

Dylan Thiry, d'abord devenu célèbre pour son passage express dans Koh-Lanta (il avait été éliminé le premier), puis en participant à des émissions de télé-réalité sur W9 ou TFX, fait désormais beaucoup moins rire.

Il a récemment voyagé en Turquie où il a dit être venu en aide aux victimes des tremblements de terre. C'est là qu'entre en scène Booba. Dans son combat contre ce qu'il appelle les «influvoleurs», le rappeur a épinglé le Luxembourgeois de 28 ans.

«Tu as été trop loin. [...] La Turquie était ton dernier coup. L'aventure s'arrête pour toi» Booba sur Twitter

Sur Twitter, Booba a partagé une vidéo dans laquelle on voit Dylan Thiry à Hatay, province du sud de la Turquie. L'influenceur avait rejoint une équipe humanitaire de Charleroi (Belgique) accompagné d'un caméraman. Les images sont celles de l'influenceur, mais en voix off, on entend l'un des bénévoles dénoncer le comportement du Luxembourgeois:

«Il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter. Et basta, après, il coupait la caméra» L'un des bénévoles dans la vidéo.

Vidéo: twitter

«Dès qu'il est arrivé, il nous a demandé s'il pouvait trouver un hôtel. Le tremblement de terre a tout détruit. On a monté une tente et on a mis trois chauffages. Je vous assure, il faisait 25 degrés dedans» L'un des bénévoles dans la vidéo.

«On a remarqué qu'il était en train de nous embobiner, qu'il était en train de se faire une image sur le malheur de ce qu'il s'est passé en Turquie. On ne pensait pas que c'était un charlatan» L'un des bénévoles dans la vidéo.

«On était venu le chercher à l'aéroport. Dans la voiture, on lui a raconté ce qu'on avait vécu quelques jours auparavant, et après on entend qu'il dit face caméra nos histoires comme si c'était lui qui les avait vécues. » L'un des bénévoles dans la vidéo.

«Mon ami me disait: "regarde ce bâtard", parce qu'il rigolait et après il faisait son show comme s'il était triste» L'un des bénévoles dans la vidéo.

La collaboration entre Dylan Thiry et le groupe de Charleroi s'est très mal terminée puisque, selon les bénévoles, le comportement du Belge était si insupportable que l'un d'eux, excédé, l'a giflé et que ce dernier est parti en courant.

Quand on regarde ensuite la vidéo de l'influenceur sur Instagram, on voit Dylan Thiry devant les décombres sur un fond de musique larmoyante. Deux salles, deux ambiances.

La vidéo postée par Dylan Thiry sur Instagram:

Vidéo: instagram

Dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi 21 février sur sa chaîne YouTube, Dylan Thiry s'est justifié pendant 26 minutes, affirmant qu'il avait été sincère dans tout ce qu'il faisait. Des explications qui n'ont pas convaincu quand on voit les commentaires des internautes: «Et le César du meilleur acteur... est attribué à DYLAN THYRY». Comme dirait un autre: «C’est bizarre, à chaque fois que Dylan veut faire de l’humanitaire, comme par hasard, il y a un problème!!»

Des cagnottes humanitaires frauduleuses

En effet, l'influenceur n'en est pas à sa première embrouille. Depuis plusieurs mois, il est dans le collimateur des internautes qui l'accusent d'organiser des cagnottes humanitaires frauduleuses en Afrique. Il y a quelques semaines, cinq personnes, accompagnées du Collectif d'aide aux victimes d'influenceurs (AVI), ont annoncé avoir porté plainte contre le Luxembourgeois de 28 ans pour «abus de confiance». Ils l'accusent d'avoir détourné de l'argent récolté sous forme de cyber cagnottes avec son association humanitaire Pour nos enfants. Elle a été dissoute en novembre 2022, selon le Huffpost, ce qui n'empêche pas l'influenceur d'alimenter le compte Instagram.

Depuis sa première apparition télé, Dylan Thiry est au centre de polémiques et d'histoires louches. Comme le rappelle TV Mag, il s'était inventé une vie d'agent immobilier dans son portrait de Koh-Lanta sans jamais l'avoir été, il a prétendu être égérie de Gucci et s'est imaginé un titre de Mister Luxembourg qui n'a jamais existé. Bref, l'influenceur qui a tout de même 1,5 million de followers sur Instagram est une version IRL de Serge le mytho (en beaucoup moins drôle).

