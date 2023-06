Vidéo: watson

Cette vidéo va vous faire paniquer

Un tiktokeur malaisien qui se filmait dans le toboggan du parc aquatique Escape à Peneng est resté coincé à l'intérieur. Sa vidéo est devenue virale.

Plus de «Société»

Le parc aquatique Escape situé à Peneng, en Malaisie, détient deux records du monde: la plus longue tyrolienne (1km35) et le plus long toboggan aquatique du monde (1km111).

C'est dans ce toboggan, le Super Looper, que Jami, un tiktokeur, s'est filmé durant sa descente. Démarrant debout sur une plateforme légèrement inclinée, une trappe s'ouvre et le voilà projeté dans le toboggan.

Une poussée d'adrénaline qui se verra écourtée lorsqu'il se retrouvera brusquement arrêté au milieu de la descente. Lorsqu'il se rend compte qu'il est coincé, il garde son calme et se pousse afin d'avancer dans le tunnel. Cependant, il finit par se stopper à nouveau. Confus, il regarde autour de lui, essayant de trouver une issue et appelle à l'aide.

Heureusement, sa panique ne va pas durer longtemps. Quelques instants après avoir appelé du secours, un membre du personnel ouvre un panneau du toboggan de l'extérieur, libérant ainsi Jami de son calvaire. Son trajet, filmé avec une caméra à 360 degrés a été vue par de 40 millions de personnes sur TikTok. (sbo)

Vidéo: watson

D'autres histoires de glissades

À force de voir ses usagers s'envoler, ce toboggan géant a dû fermer

Vidéo: watson

«La Mascotte»: le casse-cou des réseaux qui se prend que des plateaux

Vidéo: watson

La plus impressionnante piscine du monde se situe à Londres (sans toboggan)