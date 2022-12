Découvrez les 10 petites annonces eBay les plus bizarres de 2022

Outre les objets du quotidien, on trouve parmi les plus de 50 millions d'annonces actuellement disponibles quelques perles de l'histoire d'Internet.

Julia Jannaschk / watson.de

Qui dit fin d'année, dit rétrospective! Pour l'occasion, on s'est baladé sur internet et on a découvert quelques pépites. Le bus de l'Allemagne prévu pour la Coupe du monde 2022, un pied de momie ou une flotte de bateaux complète? Cette année, ceux qui cherchaient des objets extravagants ont trouvé leur bonheur sur eBay. Sélection.

Un supermarché

A Senne, près de Bielefeld en Allemagne, un acheteur a pu réaliser un rêve d'enfant en format XXL: avoir son propre supermarché pour la modique somme de 35 000 euros.

L'inventaire et l'aménagement étaient directement inclus dans le prix. Petit plus: l'emplacement, en plein quartier résidentiel.

image: screenshot / eBay

Une galerie souterraine antiatomique

Ceux qui préféraient se la couler douce en 2022 ont également trouvé leur bonheur sur eBay. Dans le Bade-Wurtemberg, au sud-ouest de l'Allemagne, une galerie de protection antiatomique de 130 mètres carrés a été mise en vente pour 45 000 euros. Les possibilités d'utiliser cet objet sont nombreuses: bunker, lieu de stockage ou carnotzet, une petite cave aménagée où l'on stocke et déguste du vin entre amis.

Comme il ne fait jamais plus de dix degrés sous terre, le bunker ferait aussi l'affaire pour cultiver des champignons et affiner des fromages.

image: screenshot / eBay

Un bunker en hauteur de 1940

Il n'y a pas que sous terre que l'on peut se retrancher, il y a aussi les hauteurs. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l'ouest de l'Allemagne, un bien immobilier très particulier était à vendre en 2022. Il s'agit d'un bunker surélevé, construit en 1940, avec huit étages et une surface totale de 1360 mètres carrés.

Et comme la situation sur le marché de l'immobilier est tendue, il vaut peut-être la peine de réfléchir à une alternative à la maison individuelle classique. Cette offre n'aura pas été bon marché non plus, mais en plus d'un bâtiment spectaculaire et d'espace impressionnante, on fait l'acquisition d'un grand morceau d'histoire.

image: screenshot / eBay

Un pied de momie d'Egypte

Cette annonce apporte aussi son lot d'histoire, plus antique cette fois-ci. L'année dernière, un pied de momie original provenant d'Egypte a suscité l'amusement sur la toile.

Un homme de Krefeld, près de Düsseldorf, voulait mettre en vente une jambe et un pied momifiés sur le marché des petites annonces en ligne. La police de Krefeld a trouvé cela suspect et a ouvert une enquête.

image: screenshot / eBay

L'analyse a montré que le pied datait de l'Antiquité égyptienne sans toutefois pouvoir en déterminer l'âge et l'origine exacte. Le vendeur n'a pas commis d'infraction en publiant une annonce sur eBay, mais le pied a probablement été introduit illégalement en Allemagne. Une restitution immédiate a donc été préparée en collaboration avec l'ambassade d'Egypte.

Le bus de la Coupe du monde 2022 prévu pour l'Allemagne

Après l'élimination précoce de l'équipe allemande de la Coupe du monde 2022 et les critiques persistantes sur l'organisation qatarie, quelqu'un a rapidement mis en vente le bus de l'équipe de la fédération allemande de football sous forme d'annonce. «Bus à céder à bas prix, utilisé seulement trois fois», a légendé l'annonceur. Notons une petite touche de plaisanterie dans la description: «Doit être récupéré dans le désert».

C'est sans surprise que l'annonce est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

image: screenshot / eBay

Une échelle de pompier

Les yeux des enfants ne sont pas les seuls à pouvoir briller. Une échelle pivotante de pompier pourrait exaucer les vœux d'enfance de certains adultes. Pour la modique somme de 17 990 euros, cet ensemble complet comprenant une nacelle de sauvetage et une échelle a été proposé en 2022 sur eBay.

Néanmoins, ceux qui souhaitent réellement utiliser l'échelle pour le plaisir doivent obtenir les autorisations nécessaires. Le véhicule peut certainement être utilisé pour de nombreuses autres activités. N'avez-vous donc jamais rêvé de nettoyer votre gouttière?

image: screenshot / eBay

Flotte complète de navires

Le bateau traditionnel hambourgeois «Seute Deern» est amarré depuis plusieurs années dans le port de Hambourg. Il mesure 64 mètres de long, 10 mètres de large et peut accueillir plus de 500 passagers.

Il ne s'agit pourtant que de l'un des douze bateaux qu'un utilisateur a mis en vente en 2022 sur eBay. Pour en faire l'acquisition, il y avait certaines conditions. Les acheteurs doivent être sensibles à l'histoire des bateaux et avoir un sens de l'histoire maritime de Hambourg.

image: screenshot / ebay-kleinanzeigen

Le plan a fonctionné. En plus du «Seute Deern», une personne intéressée a également acheté le bateau d'approvisionnement en eau potable «Hadersleben».

Chapelle et piscine

Un ancien bâtiment religieux avec un jardin d'hiver et une grande piscine a été mis en vente. Il s'agit en fait de l'ancienne chapelle Saint-Michel de la paroisse protestante d'Everswinkel-Freckenhorst.

Construite en 1960, la chapelle avait été désaffectée à l'automne 2016 et vendue un an plus tard pour un euro symbolique. Transformée en habitation, la chapelle était désormais en vente pour 664 000 euros. Elle se compose de cinq chambres à coucher, un grand espace salon-salle à manger ainsi que d'un jardin d'hiver. Une piscine et un sauna sont les points forts de cette propriété.

image: screenshot / eBay

Un château d'eau aux allures de conte de fées

Construit en 1911, le château d'eau de Brunsbüttel mesure 38 mètres de haut. C'est un monument culturel d'une importance particulière. Il servait à l'approvisionnement en eau de la ville située au nord du canal. Désormais désaffecté, il a été mis en vente en 2022 sur eBay pour 750 000 euros.

image: screenshot / eBay

On ne sait pas si le bâtiment a été vendu entre-temps, mais une chose est sûre, du haut de sa tour, l'acquéreur bénéficiera d'une vue fantastique et d'un espace impressionnant. En effet, les dix étages du bâtiment font au moins 75 mètres carrés chacun.

Des Playmobil qui se collent les mains au bitume

image: screenshot / ebay-kleinanzeigen

Cette année, les activistes climatiques ont frappé fort. Entre dégradation d'œuvres d'art ou collage de mains sur le bitume, il aura été difficile de les louper. Un petit malin sur eBay en a profité pour mettre en vente un set Playmobil baptisé «Klebe-Kids», en français les« Kids à coller», pour la modique somme de 75 249 euros.

Pour ceux qui n'ont pas la ref 👇 Le pont du Mont-Blanc bloqué par des activistes de Renovate Switzerland

En bas de l'emballage, la mention «avec de la VRAIE colle!» fait sourire. Comme l'a indiqué le vendeur, ce kit n'est évidemment pas authentique. L'annonce du plaisantin a été supprimée. Ce qui n'a pas empêché ce jeu Playmobil de devenir viral.